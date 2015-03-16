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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:05 BJT

台湾股市：盘中微跌，美联储会议前市况审慎

路透台北3月16日 - 台股周一盘中持平，投资者在美联储两日会议登
场前审慎以待；同时台积电 等权重股下跌。
    
    0140GMT时，加权股价指数 小跌0.1%，报9,566.27点，上日收
高0.2%。
    
    台积电 下跌0.7%，掼压电子类指数 跌0.3%。
    
    金融保险类股 涨0.2%。
    
    在美国就业数据接连几个月表现强劲后，市场益发预期美联储将舍弃
“耐心”一词，向6月升息迈进，这引发外资抛售台股。(完)
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