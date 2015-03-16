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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 11:29 BJT

全球金融：巴塞尔银行监管委员会如今可把重心转至微调规范--秘书长

“我们现在可以后退一步，看看新的监管规定是否彼此配合良好，是一如预期般配合默契，还是仍存在一些彼此矛盾的地方。”

Coen表示，有关讨论应当尽量围绕具体数据展开，拿出有关监管影响的大量证据，并参考银行业者和行业组织的意见反馈。

新的工作重点与过去几年相比有了明显改变，Coen承认银行和监管当局正经历某种程度的监管疲惫期。

Coen指出，全球监管体系的有效性在很大程度上取决于该行业从业者，而非制定的措施。他并称，巴塞尔委员会将于今年晚些时候就公司治理问题发表一篇论文。

“我们尝试去做的事情不仅仅是提高门槛，还包括讨论公司董事会的特殊职责及其与公司最高管理层之间的关系，”Coen并补充道，论文中还将重点讨论银行风险管控高层在整个行业中扮演的角色。(完)
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