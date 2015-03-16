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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:27 BJT

日本股市：早盘小涨触及15年新高，投资人看好企业业绩及股东回报

“市场对企业获利预估的上修情况一直在所有主要市场中名列前茅。
我预期未来18-24个月获利将持续强劲成长，”伦敦Ashburton Investmen
ts资产配置主管Tristan Hanson表示。
    
    银行与房地产等内需导向类股周一表现亮眼，因日本作为石油进口大
国，被视为油价下跌的最大受益者之一。
    
    银行类股指数 上涨1.6%，在东京证交所33个行业分项指数
中表现最佳。三菱UFJ金融集团 劲升2.0%；三井住友金融集团 <
8316.T>涨2.3%。
    
    房地产类股指数 升破去年11月高位，创下去年1月新高。

    东证股价指数(Topix) 涨0.2%；JPX日经400指数 
也上涨0.2%。(完)
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