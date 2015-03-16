台湾汇市：台币实质交易持平上日区间，市场观望美联储会议结论

路透台北3月16日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易较上日差距不大，较为抗跌。汇银人士表示，尽管韩元走贬，但盘初各方仍观望本周四美国的利率决策，交易保守；美元买盘挂价稀疏，出口商略有抛汇，台币盘初实质交易尚在上日区间附近。
汇银人士指出，盘初台股 还一度小升，后转为小跌，外资的动向目前并不明显。而美元买盘不多，出口商在31.700附近抛汇，台币较韩元的走贬，显得抗跌。
〞早上外资有少量出去，量不多，大家有点观望，〞一位小型商银汇银人士说。
另一家小型商银交易员也表示，盘初人民币和韩元汇价在走贬，台币走势抗跌偏向强势。后续可观察台股的走势从而猜测外资的进出方向。
中国人民币兑美元 开盘报6.2620元，上日收报6.2595元。至于周一中国人民币兑美元 中间价 报6.1615元，上日的中间价是6.1588。
韩元兑美元 盘初走贬，台北时间1008，报1,134，上交易日在1,128.5。至于台股则下跌0.21%报9,559.25点。
本周二-周三美国联邦储备理事会将召开会议，会后台北时间周四凌晨会宣布会议结果。
市场人士预估，今日台币实质交易将在31.65-31.75间交投。早盘台币主要交易区间落在31.642-31.680；上交易日区间则在31.540-31.660。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点目前呈现小幅溢价。一个月远汇报价 暂在31.690/31.720左右，上日纽约盘收在31.745。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.650-31.750
最新相关报导链接：
--《全球汇市》四面楚歌的欧元跌至新低，美元走坚
--《一周经济焦点》美联储的“耐心”是否已经耗尽？
--俄罗斯央行：降息至14%，相比高通胀忧虑更在意经济下滑 (完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)