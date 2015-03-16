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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月16日

*明报：

--泓富产业 拟将观塘泓富广场一半楼面转作零售及服务业务用途，藉此提高收益；其管理人公司称，就算东九龙市场供应增多，仍看好该区市场，冀续租租金有双位数字增长。

*苹果日报：

--在中国打贪不断的现况下，去年底借壳上市的集美国际娱乐 行政总裁黄国梁表示，公司未来会以吸纳更多东南亚及欧美赌客为目标。此外，不排除日后大股东集美集团将澳门集美娱乐场及多间以国际会为名的赌厅业务注入上市公司。

*东方日报

--面对Apple Pay及Samsung Pay争攻支付市场，银通即加推一个互联互通信用卡付款平台应战，新平台令手机钱包不再局限特定电讯商及银行客户，靠升级版电话SIM卡存取信用卡资料，适用于不同品牌附有近场通讯（NFC）的手机。

*文汇报

--香港综合节能解决方案供应商汇能集团 宣布以配售方式上市，集资8,750万港元，预期于3月24日挂牌。

*星岛日报

--高银金融 拟斥资约31亿港元收购天津及广州两项贮酒物业。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 刘雅丽；审校 雷美珍/张喜良)
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