《香港报摘》--其他报纸重要消息3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*明报：
--泓富产业 拟将观塘泓富广场一半楼面转作零售及服务业务用途，藉此提高收益；其管理人公司称，就算东九龙市场供应增多，仍看好该区市场，冀续租租金有双位数字增长。
*苹果日报：
--在中国打贪不断的现况下，去年底借壳上市的集美国际娱乐 行政总裁黄国梁表示，公司未来会以吸纳更多东南亚及欧美赌客为目标。此外，不排除日后大股东集美集团将澳门集美娱乐场及多间以国际会为名的赌厅业务注入上市公司。
*东方日报
--面对Apple Pay及Samsung Pay争攻支付市场，银通即加推一个互联互通信用卡付款平台应战，新平台令手机钱包不再局限特定电讯商及银行客户，靠升级版电话SIM卡存取信用卡资料，适用于不同品牌附有近场通讯（NFC）的手机。
*文汇报
--香港综合节能解决方案供应商汇能集团 宣布以配售方式上市，集资8,750万港元，预期于3月24日挂牌。
*星岛日报
--高银金融 拟斥资约31亿港元收购天津及广州两项贮酒物业。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 刘雅丽；审校 雷美珍/张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)