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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 10:37 BJT

中国财政：1-2月财政收入同比增3.2%，财政支出增长10.5%--财政部

路透北京3月16日 - 中国财政部周一公布，1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；其中中央财政收入下降1.7%，同口径下降1.8%；地方财政收入增7.5%，同口径增4.7%。

财政部网站刊登的新闻稿并称，1-2月全国一般公共预算支出同比增长10.5%，同口径增长9.5%；其中中央财政支出增长21.4%，同口径增长21%；地方财政支出增长8.5%，同口径增长7.3%。

新闻稿表示，按有关规定，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金收支由政府性基金转列一般公共预算，为便于比较，在计算财政收支自然口径增幅的基础上，还计算了剔除部分政府性基金转列一般公共预算影响的同口径增幅。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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