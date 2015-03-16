中国财政：1-2月财政收入同比增3.2%，财政支出增长10.5%--财政部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月16日 - 中国财政部周一公布，1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；其中中央财政收入下降1.7%，同口径下降1.8%；地方财政收入增7.5%，同口径增4.7%。
财政部网站刊登的新闻稿并称，1-2月全国一般公共预算支出同比增长10.5%，同口径增长9.5%；其中中央财政支出增长21.4%，同口径增长21%；地方财政支出增长8.5%，同口径增长7.3%。
新闻稿表示，按有关规定，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金收支由政府性基金转列一般公共预算，为便于比较，在计算财政收支自然口径增幅的基础上，还计算了剔除部分政府性基金转列一般公共预算影响的同口径增幅。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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