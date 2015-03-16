版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:29 BJT

香港个股：百丽国际管理层股东直接持股，早盘初段股价涨逾5%

路透香港3月16日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 称，其主要股东重组架构，以便由管理层股东直接持有上市公司股权；消息刺激该股周一早盘初段涨逾5%。

百丽国际周日晚间于联交所的声明称，公司创办人邓耀、首席执行官盛百椒以及其他管理层股东原本透过三间公司持有百丽国际的股份，但上周五（13日）作出重组，改由管理层股东或者相关信托而直接持有上市公司的股份。

此次重组不影响各管理层股东对百丽国际的实益股权。

年报显示，于2014年8月末，邓耀及其他管理层透过Profit Leader Holdings Limited持有百丽国际31.15%股权，而盛百椒及其他管理层则分别透过Handy Limited及Essen Worldwide Limited持有6.89%及8.58%的股份。

香港时间10:26，百丽国际涨5.16%，报8.96港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐