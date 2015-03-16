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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 11:09 BJT

韩国经济：30大企业财团今年将增加投资，但新增员工将较少--FKI

路透首尔3月16日 - 韩国工业联盟(FKI)周一表示，韩国30大企业财团2015年的投资将较上年增加16.5%，但因劳动成本增加，新增员工将较少。

FKI表示，三星集团、现代汽车和其他财团的总投资金额，在扣除海外交易及股权利得之后将增加至136.4万亿韩元。

但今年整体新聘雇员数将较去年减少6.3%至121,801人。但所有雇员数将增加1%至1,180,651人，因部分企业在明年将生效的新聘雇法生效之前提高员工退休年龄。

“企业新聘雇员工的能力下降系因退休年龄延后，以及基本薪资上调使得劳动成本增加，这显然大大影响新聘员工。”

韩国企划财政部正鼓励企业增加投资和招聘，已从韩国产业银行提拨15万亿韩元基金，将用于配合企业投资。

FKI称，本项发现是根据2月底和3月初时，针对韩国金融集团以外的大型财团所做的调查结果。(完)
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