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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 11:13 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-15日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至491,727吨--船货调查机构ITS

注：ITS全称为Intertek Testing Services。

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