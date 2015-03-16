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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 16:33 BJT

表格：瑞士2月生产者/进口物价较上年同期下滑3.6%

路透苏黎世3月16日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士2月生产者/进口物价较上年同期下滑3.6%，较前月下滑1.4%。

2月生产者物价较上年同期下降2.2%，进口物价同比下降6.8%。

以下为详细数据：

2015年2月 2015年1月 2014年2月

生产者/进口物价 94.2 95.5 97.7

较上年同期(%) -3.6 -2.7 -0.8

较上月(%) -1.4 -0.6 -0.4(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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