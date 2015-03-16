表格：瑞士2月生产者/进口物价较上年同期下滑3.6%

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透苏黎世3月16日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士2月生产者/进口物价较上年同期下滑3.6%，较前月下滑1.4%。
2月生产者物价较上年同期下降2.2%，进口物价同比下降6.8%。
以下为详细数据：
2015年2月 2015年1月 2014年2月
生产者/进口物价 94.2 95.5 97.7
较上年同期(%) -3.6 -2.7 -0.8
较上月(%) -1.4 -0.6 -0.4(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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