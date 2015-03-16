台湾证券：台沪通须先达成全民共识，目前未进一步评估--金管会主委

* 台沪通须先达成全民共识

* 扩大现股当冲提前于6月上路

* 外资3月至13日净汇入5亿美元

* 年底再研议散户投资宝岛债

路透台北3月16日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，台湾与中国上海证交所合作互通(简称台沪通)必须先达成全民共识，目前没有进一步评估，台星通则可望于7月底上路。

他今日在立法院财委会备询时并指出，大陆媒体报导中国证监会国际合作部主任祁斌提出沪台通，台湾是否要进一步推动需要评估。

但他坦言，资本市场国际化是未来趋势，台星通可望于7月底完成，台日通部分则将年底完成，预计ETF(指数股票型基金)方面会先行。

“至于台股 上万点，若反应台股基本面，是乐观其成。”曾铭宗说。

他认为，目前台股不确定因素是担忧美国升息，一旦美国升息会造成股市比较大波动，并吸引资金可能回流美国，但境内资金仍然非常充沛。

至于外资动向，他也指出，至上周五（13日）外资及陆资累计金额达1,985亿美元，并没有大幅移动情况。据路透计算，3月至13日累计外资净汇入约5亿美元。

中央银行副总裁杨金龙在会中亦表示，由于台股上市柜公司获利好，且股息殖利率高，今年2月股息殖利率为3.6%，吸引外资持续投资，到2月外资占台股比重37.4%，高于日、韩，也创历年新高。

台湾股市周一收跌至日低，回测9,500点关口。分析师指出，今日大盘指数开平后向下测试，市场观望美联储(FED)议息会议结果，近期外资动向略偏保守，短线指数暂在9,450-9,650点区间整理。

**扩大现股当冲提前于6月上路**

金管会股市扬升方案中的扩大现股当冲至416档，曾铭宗今日宣布提前6月1日上路。

至于市场关注的股市涨跌幅放宽至10%是否提前实施，他则指出，券商公会预计5月底、6月初测试完毕，目前仍保留政策实施的弹性，但仍不松口提前实施。目前该政策维持在8月3日实施。

针对开放散户购买宝岛债部分，他表示，此前甫开放专业投资人购买宝岛债，仍待时间观察，目前没有研议进一步开放散户投资宝岛债，预计年底才会再讨论开放散户买宝岛债。

此外，金管会积极引导财团法人资金转进台股ETF。曾铭宗指出，现在财团法人资金大部分存到银行体系，但常遭银行拒绝存款；而台股ETF过去10年的年化报酬率达7-8%，鼓励大家投资台股ETF。

“要把财团法人投资ETF的限制拿掉。”他说。

他并指出，今年股市波动度料相对大，而中国经济成长率要超过7%很困难，所以密切注意控管大陆投资及授信风险，包括密切注意台湾在大陆当地的分行及台湾总行，且金管会检查局也持续对此监控当中。