《HOME专栏》库存大增未能打破铜市多空对峙的僵局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**多空对峙**
如果不存在供应过剩的情况，这类一次性因素本来不会造成今年年初以来这样的库存上升现象。
但这些因素几乎肯定夸大了过剩的程度。
因此铜仍处在多空拉锯状态，直接报价是如此，在价差收紧方面则更为敏感。
铜价后续走势让人困惑的同时，市场出现不少变化。
供应面不断出现意外情况，最近必和必拓就警告称，预计旗下澳洲Olympic Dam矿将减产多达70,000吨。
随着分析师们纷纷调整供应预估，原本预期的过剩供应也逐步减少。
废铜供应紧张，一如1月空头袭击造成价格波动之后总会出现的状况。
中国国家物资储备局(国储局)也在暗中伺机行动。国储局去年比较活跃，鉴于今年铜价看来更具吸引力，估计会再度积极参与市场。
但这很大程度上还要看最为矛盾也最不稳定的市场指标--交易所库存。
库存仍在上升，但会持续多久呢？(完) (译文审校 艾茂林/郑茵/龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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