《HOME专栏》库存大增未能打破铜市多空对峙的僵局

**多空对峙**

如果不存在供应过剩的情况，这类一次性因素本来不会造成今年年初以来这样的库存上升现象。

但这些因素几乎肯定夸大了过剩的程度。

因此铜仍处在多空拉锯状态，直接报价是如此，在价差收紧方面则更为敏感。

铜价后续走势让人困惑的同时，市场出现不少变化。

供应面不断出现意外情况，最近必和必拓就警告称，预计旗下澳洲Olympic Dam矿将减产多达70,000吨。

随着分析师们纷纷调整供应预估，原本预期的过剩供应也逐步减少。

废铜供应紧张，一如1月空头袭击造成价格波动之后总会出现的状况。

中国国家物资储备局(国储局)也在暗中伺机行动。国储局去年比较活跃，鉴于今年铜价看来更具吸引力，估计会再度积极参与市场。

但这很大程度上还要看最为矛盾也最不稳定的市场指标--交易所库存。