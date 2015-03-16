《路透晚报》--3月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：1-2月收入同比增幅大幅放缓，支出则创去年7月来最大

经济增速放缓，令中国今年1-2月财政收入增幅明显放缓。不过在积极财政政策的基调下，支出增速恢复两位数，并创去年7月以来最大。1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长1.7%。

--中国反腐：原中央军委副主席徐才厚病亡，涉嫌受贿犯罪所得依法处理

新华社周一报导，中国原中央军委副主席徐才厚因膀胱癌终末期医治无效死亡。因其病亡，军事检察院根据有关规定对徐才厚作出不起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。

--中国反腐：云南省委副书记仇和接受调查，因涉嫌严重违纪违法--中纪委

中央纪委监察部网站周日称，云南省委副书记仇和涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。此外中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐建一涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国金融：倡导发展政府背景融资性担保机构，盘活农村存量资产--央行官员

中国央行副行长潘功胜表示，发展普惠金融是今后一段时期中国金融工作重点内容之一，倡导发展一些具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司；鼓励金融机构创新基于农村各类产权的金融产品，盘活农村存量资产，支持小微企业依托多层次的资本市场融资。

--中国金融：央行发文要求分支机构开展业务合规性专项检查--消息

三位消息人士周一透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”（简称“两加强、两遏制”）工作。

--中国资管：去年银行理财产品募资额增36%，七成投入实体经济--行业协会

中国银行业协会最新数据显示，2014年末，银行业金融机构理财产品余额达15万亿元人民币，同比增长47.16%；当年共发行理财产品19.13万款，总募集金额92.53万亿元，同比增35.89%。

--中港个股：中国平安及陆金所回应大公警示，称不存在关联担保及资金池

对于中国评级机构大公国际将中国平安旗下陆家嘴国际金融资产交易市场股份公司列入互联网金融黑名单之事，中国平安及陆金所周一均发表声明回应，陆金所指出公司不存在关联担保及设立资金池事宜，其注册资本亦已实缴到位。

--中港个股：工行称建成五大账户交易产品线，均支持做空交易

全球市值最大银行--中国工商银行周一表示，该行近年来先后推出账户贵金属、账户外汇、账户能源、账户基本金属和账户农产品交易，相当于投资人可以直接进入国际市场交易业务，且账户类交易产品均支持做空交易。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率多下行，但受缴税影响资金供给略收敛

中国银行间市场周一早盘主要回购利率大多下行，上周IPO申购资金开始大量解冻，但受企业缴税影响资金供给却略有收敛，整体供需趋于平衡。

--中国债市动态：收益率曲线陡峭化趋势稍显，多空分歧仍存市场多观望

中国银行间市场周一早盘现券长端收益率及利率互换(IRS)小幅上行，交投显清淡。在对于经济走势的分歧判断下空方略胜一筹，致中长期品种承压；但由于资金持续宽裕价格走低，短端品种收益率略下行，惟幅度有限。

--中国债市：财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限九个月

中国财政部网站周一公告称，财政部和央行将于周四(19日)进行今年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量300亿元人民币，期限九个月。

【外汇】

--中国外汇：1月国际收支口径的货物和服务贸易顺差430亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，自2015年起，新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。数据显示，2015年1月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,113亿美元，支出1,684亿美元，顺差430亿美元。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，强势国际美元是短期主要压力

中国人民币兑美元即期周一早盘随中间价小贬。交易员称，目前人民币贬值压力主要来自国际美元 .DXY 强势与在离岸价差较阔引发的套利盘在境内大额购汇，但中资大行持续结汇令人民币即期汇率持稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.3%至逾五年半新高，总理讲话提振市场信心

中国股市沪综指周一收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。

--台湾证券：台沪通须先达成全民共识，目前未进一步评估--金管会主委

台湾金管会主委曾铭宗周一称，台湾与中国上海证交所合作互通(简称台沪通)必须先达成全民共识，目前没有进一步评估，台星通则可望于7月底上路。

--企业结盟：新西兰恒天然以5.53亿美元收购中国贝因美18.8%股权

新西兰恒天然(Fonterra) FSF.NZ FCG.NZ 周一表示，已通过部分收购要约收购中国贝因美婴童食品股份有限公司(Beingmate Baby and Child Food)18.8%的股权，交易旨在扩大恒天然在中国品牌乳品行业的市场。

--中国汽车：央视3.15晚会被曝光车企均回应将启动调查及加强售后管理

对于中国中央电视台“3.15晚会”多个汽车维修店小病大修的曝光，被点名的三家车企均迅速做出回应，称启动对于有关经销商的调查，并对公司的维修服务网络加强监管。

--香港个股：李宁与小米手环第三季合推智能跑鞋，体育与智能硬件首次合作

中国主要运动品牌--李宁有限公司周一宣布，其与小米手环制造厂商华米科技近日达成战略协议，共同打造新一代智能跑鞋，首批产品将于第三季推出。这是国内体育和智能硬件跨界合作的先例，也宣告李宁公司正式进军智能运动领域。

--港股业绩：利福国际去年净利倒退逾12%符预期，对来年市况持谨慎态度