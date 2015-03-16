中国金融：央行发文要求分支机构开展业务合规性专项检查--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月16日 - 三位消息人士周一透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”（简称“两加强、两遏制”）工作。
“要求2013年和2014年两年做的所有工作全部翻出来查一次，没有重点，全部业务都要检查，档案台账缺失的要补齐，签字漏签的要补好。”一位熟悉情况的消息人士对路透称。
另有地方央行人士证实了上述消息，“我们3月底之前要形成自查报告，中心支行4月到我们这儿进行抽查。问题肯定有，但及时整改掉就不写进自查报告了。”
路透目前暂未联络到央行有关人士对上述消息予以置评。
中国银监会和保监会此前均已于去年12月下发有关专项检查通知，也是分为机构自查和监管抽查两个阶段，机构自查截止日期为今年3月底，而监管抽查时间为3月到4月。
另据接近上海银监局的人士透露，上海银监局今日开始对相关在沪异地中小商业银行分行开展“两加强、两遏制”的监管检查工作，要求银行提供信贷、存款、同业、理财和票据五大板块业务量较大支行名单，支行名单合计量不少于该行全部支行数量的30%。
该人士并称，上海银监局此次检查还需要银行提供“两加强、两遏制”自查工作和总行抽查工作的所有工作底稿或相关过程和结果的记录材料，无相关工作底稿或相关过程和结果记录材料的一律视为自查不合格。
而据经济观察网周日引述一知名私募高层人士称，已接到证监会相应通知，为贯彻落实国务院“两个加强、两个遏制”的要求，证监会稽查总队将于本周进场对200家左右的机构进行业务检查，检查对象包括证券、基金和私募以及个别会管单位等，将实现规模、地域和业务上的全覆盖。
中国总理李克强周日表示，中国的确存在着个案性的金融风险，但是完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。中国银行业不良贷款率略有上升，但在世界上仍处于比较低水平。 （完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)