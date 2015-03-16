香港新股：上海A股福耀玻璃计划在香港IPO筹高至9.5亿美元--IFR

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港3月16日 - 据汤森路透旗下IFR周一的报导称，中国汽车玻璃生产商福耀玻璃 计划在香港首次公开发售（IPO）筹资高至9.5亿美元（约73.8亿港元）。
报导并称，福耀玻璃拟发售约4.39亿股股份，指导价区间为每股14.8-16.8港元。
福耀玻璃的客户包括通用汽车 以及大众汽车 的奢侈品牌奥迪 。公司方面尚未就路透的电邮查询作出回应。（完）
(编译 雷美珍; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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