版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 12:11 BJT

香港新股：上海A股福耀玻璃计划在香港IPO筹高至9.5亿美元--IFR

路透香港3月16日 - 据汤森路透旗下IFR周一的报导称，中国汽车玻璃生产商福耀玻璃 计划在香港首次公开发售（IPO）筹资高至9.5亿美元（约73.8亿港元）。

报导并称，福耀玻璃拟发售约4.39亿股股份，指导价区间为每股14.8-16.8港元。

福耀玻璃的客户包括通用汽车 以及大众汽车 的奢侈品牌奥迪 。公司方面尚未就路透的电邮查询作出回应。（完）

(编译 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐