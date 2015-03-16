台湾货币市场：短率因宽松稳在低档，留意跨月拆款供应状况

* 月内拆款需求不振，关注周三跨月拆款供应状况

* 短票发行多缺不一，有票券商因多钱令交易延后

* RP跨月交易仍偏少，证券商提高利率以为吸引

记者 董永年

路透台北3月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士指出，今日资金相对宽松，拆款需求不振。市场观望18日(周三)银行是否开始供应跨月拆款。

资金调度人士认为，以目前市场偏宽松条件尚难转变的环境下，18日银行开始供应跨月拆款额度机率颇高，藉时可由利率高低判断季底资金池的可能变化，对利率走势的预期也将更加明朗。

〞还在算(跨月拆款额度)，但会比之前乐观一点，机会大一点。〞一位大型金融机构交易员说。

另一大型公股银行交易员则表示，要等到18日前再视状况而定。但由于市场资金相对宽松，〞应该会有人做。〞

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。上周五通货回笼已降约44.96亿台币，累计年后13个交易日通货回笼约达2,733亿台币，发行数趋降至1兆8,535亿台币。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 暂升6.7分，报31.643。

--台湾加权股价指数 跌0.25%，报9,555.08点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂落在0.380-0.430%，上日0.380-0.450%。

**短票供需平稳**

短票市场方面，票券商交易人士表示，本周各家票券商发票量多缺不一，整体供应量尚称平稳，且因银行对跨季短票配置已大致妥当，供需间不致失衡。

〞银行对跨季票的需求应该没这么多了，大多是月内需求。〞一位票券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，本周发票量虽较多，但因今日多钱，与银行间的短票交易也延至明日。基本上，除非法人户有特别需求，短票供应均以跨季为主。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.605%，成交量为157亿台币，上日为200亿。

周一央行存单到期金额2,037.5亿，存单发行金额稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，落点分别为周二957亿、周三1,958.5亿、周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负65亿台币，累积至周日超额准备为1,066亿台币、加计前期1%的超额准备为2,079亿台币。

**RP跨月交易偏少**

台湾债券市场附买回(RP)市场周一大致平稳，交易员表示，预估本周的市场资金情势仍能保持平稳宽裕，而交易商目前已积极准备跨月的资金，只不过目前能跨月的交易仍然偏少。

汇银人士指出，本周预料资金情势应能平稳，利率不会波动。至于跨月的交易，目前交易商已积极因应，准备提高报价1-2基点，以吸引法人/银行能够跨月。

〞我们现在采差别报价，大概提高利率1-2点，〞一位票券商交易员说。

另一位证券商交易商表示，目前银行钱多，但投信大多仍不做跨月的交易，因此跨月的交易仍偏少。以过往经验来看，预估季底的资金紧缩效应仍会出现，不过债券附买回利率上的反应不会太大，最多走高1-2基点。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率持平。