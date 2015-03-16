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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:06 BJT

中国货币市场：主要回购利率多下行，但受缴税影响资金供给略收敛

路透上海3月16日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率大多下行，上周IPO申购资金开始大量解冻，但受企业缴税影响资金供给却略有收敛，整体供需趋于平衡。

交易员并指出，缴税对流动性的影响可能还会持续几天，不过明日还将有数千亿新股冻结资金释放缓和其冲击，短期资金面压力应有限。

“今天感觉没有上周松，一大早大行都在出，但很早就出完了，不像上周，每天来了就是忙着出钱。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员表示，资金面收到缴税的影响较为明显，因为今日是企业向银行进行缴税申报的截止日。

上述华东的银行交易员则谈到，在企业向银行进行缴税申报后，相关资金流出银行体系一般还需要几个交易日，因此其影响可能还会持续几天。

她并谈到，今日回购利率大多走低，不过整体水平仍较高，关键还是受制于对中长期资金面的预期偏谨慎，比如每天开盘价虽然比上日稍低，但随后的加权利率一般都是慢慢走高，后市资金价格能否有效降低，一方面需要开盘价的引导，更重要的还是等待预期进一步转好。

上周二至周五23家公司集中进行网上网下申购，此为今年第三批新股IPO，其中东方证券等10只新股的申购资金今日解冻。欲浏览申购冻结资金详情，请点选

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3407 3.4008 -6.01

七天 4.6112 4.7105 -9.93

14天 4.6709 4.7626 -9.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1800 2.9800 +20.00

七天 3.2900 3.1000 +19.00

14天 2.6500 3.5300 -88.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.5000 +0.00

七天 4.7500 4.8030 -5.30

14天 4.7600 4.7700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 3.4030 3.4360 -3.30

七天 4.7080 4.7380 -3.00

三个月 4.9050 4.9000 +0.50

----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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