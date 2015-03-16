中国货币市场：主要回购利率多下行，但受缴税影响资金供给略收敛

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月16日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率大多下行，上周IPO申购资金开始大量解冻，但受企业缴税影响资金供给却略有收敛，整体供需趋于平衡。
交易员并指出，缴税对流动性的影响可能还会持续几天，不过明日还将有数千亿新股冻结资金释放缓和其冲击，短期资金面压力应有限。
“今天感觉没有上周松，一大早大行都在出，但很早就出完了，不像上周，每天来了就是忙着出钱。”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员表示，资金面收到缴税的影响较为明显，因为今日是企业向银行进行缴税申报的截止日。
上述华东的银行交易员则谈到，在企业向银行进行缴税申报后，相关资金流出银行体系一般还需要几个交易日，因此其影响可能还会持续几天。
她并谈到，今日回购利率大多走低，不过整体水平仍较高，关键还是受制于对中长期资金面的预期偏谨慎，比如每天开盘价虽然比上日稍低，但随后的加权利率一般都是慢慢走高，后市资金价格能否有效降低，一方面需要开盘价的引导，更重要的还是等待预期进一步转好。
上周二至周五23家公司集中进行网上网下申购，此为今年第三批新股IPO，其中东方证券等10只新股的申购资金今日解冻。欲浏览申购冻结资金详情，请点选
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3407 3.4008 -6.01
七天 4.6112 4.7105 -9.93
14天 4.6709 4.7626 -9.17
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1800 2.9800 +20.00
七天 3.2900 3.1000 +19.00
14天 2.6500 3.5300 -88.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5000 3.5000 +0.00
七天 4.7500 4.8030 -5.30
14天 4.7600 4.7700 -1.00
Shibor
其中:隔夜 3.4030 3.4360 -3.30
七天 4.7080 4.7380 -3.00
三个月 4.9050 4.9000 +0.50
----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)