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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:55 BJT

中国债市动态：收益率曲线陡峭化趋势稍显，多空分歧仍存市场多观望

路透北京3月16日 - 中国银行间市场周一早盘现券长端收益率及利率互换(IRS)小幅上行，交投显清淡。在对于经济走势的分歧判断下空方略胜一筹，致中长期品种承压；但由于资金持续宽裕价格走低，短端品种收益率略下行，惟幅度有限。

交易员表示，资金价格有进一步走低空间，短期利好短债走势，而中长债收益率下行机会有限，收益率曲线将趋陡；但目前机构观望情绪较浓，仍待之后的PMI等更多经济数据。

“长端上了1-2个bp(基点) ，短端略微下行；没啥成交，大家都疲惫了，多头不想抛弃仓位，加仓风险也略高。”北京一银行交易员称。

剩余期限近一年的国债150001券最新收益率 在3.1300%，上日尾盘为3.1500%。

中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，2月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。 而周三公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。

上述交易员并称，中长期品种的后续走势要关注经济数据引发的政策预期，“降息我看是不会再推动长端债券收益率向下走，作用几乎为零；降准作用大一些，但是上次降准也是被动对冲，没主动放松的意思，这样时间拖的比较长的话，对债券也不利。”

而华南一银行交易员则认为，严重的市场分歧下很难判断现券后期走势，而10年的国开债3.85%是第一个阻力位。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.89%/3.8450%，上日尾盘为3.8350%/3.81%。

五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.150元，较上日结算价跌0.244元，或0.25%。(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)
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