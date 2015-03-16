中国债市动态：收益率曲线陡峭化趋势稍显，多空分歧仍存市场多观望

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月16日 - 中国银行间市场周一早盘现券长端收益率及利率互换(IRS)小幅上行，交投显清淡。在对于经济走势的分歧判断下空方略胜一筹，致中长期品种承压；但由于资金持续宽裕价格走低，短端品种收益率略下行，惟幅度有限。
交易员表示，资金价格有进一步走低空间，短期利好短债走势，而中长债收益率下行机会有限，收益率曲线将趋陡；但目前机构观望情绪较浓，仍待之后的PMI等更多经济数据。
“长端上了1-2个bp(基点) ，短端略微下行；没啥成交，大家都疲惫了，多头不想抛弃仓位，加仓风险也略高。”北京一银行交易员称。
剩余期限近一年的国债150001券最新收益率 在3.1300%，上日尾盘为3.1500%。
中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，2月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。 而周三公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。
上述交易员并称，中长期品种的后续走势要关注经济数据引发的政策预期，“降息我看是不会再推动长端债券收益率向下走，作用几乎为零；降准作用大一些，但是上次降准也是被动对冲，没主动放松的意思，这样时间拖的比较长的话，对债券也不利。”
而华南一银行交易员则认为，严重的市场分歧下很难判断现券后期走势，而10年的国开债3.85%是第一个阻力位。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.89%/3.8450%，上日尾盘为3.8350%/3.81%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.150元，较上日结算价跌0.244元，或0.25%。(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)