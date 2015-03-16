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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:11 BJT

韩国股市：早盘走高，韩元触及新低提振出口类股

“三星电子和现代汽车等权重股早盘上扬，因在韩元走软帮助下，韩
国出口有望复苏，”Shinhan Investment分析师Gwak Hyun-su表示，并称
出口类股上涨带来的提振，部分地被造船类股和能源类股下跌所抵消。
    
    三星电子涨1.17%，现代汽车涨2.03%。(完)
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