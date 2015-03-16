美国金融：参议院金融委员会关注纽约联储监管华尔街时扮演的角色

标题新闻：美联储称5月18日进行浮息七天期定期存款工具(TDF)测试，每家机构存款上限10亿美元
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布朗支持一项要求纽约联储总裁需由白宫任命、并获得国会批准的法案。
“如果谢尔比主席希望达成这样的目的，那么我们或许可以就此进行讨论，”布朗表示。
布朗表示，比起要求央行接受全面性的审核，谢尔比似乎对美联储架构的改革更有兴趣。
七名在华盛顿办公的美联储理事，系为白宫任命、参议院批准。而美联储的12名地区银行总裁，则是由美联储自身的理事会遴选。
美联储的政策制定委员会的投票权，由11个银行轮流拥有，纽约联储则是握有永久投票权，因为它在监管华尔街方面扮演重要角色。
“我认为他们有意正式移除纽约联储的更多权力，并将其移交给理事会，”研究机构Beacon Policy Advisors的合伙人Brandon Barford表示，他指出纽约联储经常被两党视为“有用的陪衬”。
谢尔比也有意要求放宽对小型银行的管理，只要能保留对大型银行的限制，料能获得民主党的支持。
“目标是制定出一个可以涵盖所有领域的配套法案，”这位金融委员会助理表示，意指涵括美联储改革、管理放宽，以及委员会在未来几周提出的相关议题。金融委员会希望能在4月前提出一项联合法案。(完)
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