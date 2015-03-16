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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:50 BJT

修正- 中国新债：进出口行周四将招标发行至多180亿元三期债，期限5-10年

(标题改为“三期债”，非“四期”债)

路透上海3月16日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(19日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币三期固息债，期限为五年、七年和10年，其中五年期为新发品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，七年及10年期品种为该行今年第四、五期增发债，票面利率依次为3.95%和3.99%；五年期品种为今年第六期新发债。具体发行条款如下：

第4、5期增发债及第六期新发

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招标规模上限 均为60亿元

期限/计息方式 5/7/10年固息

招标时间 5/7年：3月19日上午10:00-11:00

10年：3月19日上午10:00-11:20

中标方式 5/10年：单一利率中标(荷兰式)；7年：多重价格中标(美国式)

起息日 5年：3月24日；7年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 3月24日

分销期 3/19-3/24

上市日 3月30日

发行手续费 5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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