中港个股：中国平安及陆金所回应大公警示，称不存在关联担保及资金池

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月16日 - 对于中国评级机构大公国际将中国平安 旗下陆家嘴国际金融资产交易市场股份公司列入互联网金融黑名单之事，中国平安及陆金所周一均发表声明回应，陆金所指出公司不存在关联担保及设立资金池事宜，其注册资本亦已实缴到位。
大公国际上周五宣布将陆金所由互联网金融信用风险预警名单移入黑名单，这是陆金所今年以来第四次被大公点名警示，也是最严厉的一次。大公称，陆金所存在实缴出资额减少；平台债项信息严重不对称，涉嫌自融及建立资金池；平台涉嫌关联担保等问题。
陆金所强调，“成立至今，750万用户中没有任何投资者在陆金所有任何投资损失。”
中国平安 亦在声明中指出，平安作为陆金所的控股股东，集团将一如既往地支持陆金所的发展，努力为广大客户提供优质的产品和服务，为中国互联网金融的创新发展。
对于大公所列问题，陆金所逐条作出回应：第一，公司8.37亿元人民币注册资本金全部实缴到位，近期陆金所已成功进行新的融资安排，将获得总额达30多亿元的资金支持，将于近期全部到位，届时陆金所将成为中国资金实力最强的金融资产交易信息服务平台。
其次，陆金所平台的每一位投资者或融资者都可以获得完整的交易合同，合同信息真实准确、披露完整；平台上每个项目之间都有严格的防火墙。近期陆金所正努力运用互联网和风控技术，增加多种增信方式，并会持续提高资产的透明度。
其三，大公所提及的信息披露不对称的“稳盈-安e”业务是个人与个人之间的借贷，担保公司给借款人提供担保，与陆金所平台没有关系。尽管担保方平安融资担保（天津）公司亦属平安集团成员，但平安旗下各子公司均独立经营，平安担保从未为陆金所自身经营提供任何形式的担保。
其四，陆金所对于平台上的产品和资产不设立资金池，不提供期限错配以短养长。
对于近期市场关注的平安国际保理（天津）公司与陕西金紫阳农业科技集团的保理纠纷，陆金所回应称，这笔应收账款保理业务作为平安国际保理在正常经营过程中发生的债权纠纷，平安国际保理正在通过正常的司法程序向金紫阳追讨债务。陆金所作为平安国际保理的母公司，也一直密切关注该案件的进展。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)