中港个股：中国平安及陆金所回应大公警示，称不存在关联担保及资金池

路透上海3月16日 - 对于中国评级机构大公国际将中国平安 旗下陆家嘴国际金融资产交易市场股份公司列入互联网金融黑名单之事，中国平安及陆金所周一均发表声明回应，陆金所指出公司不存在关联担保及设立资金池事宜，其注册资本亦已实缴到位。

大公国际上周五宣布将陆金所由互联网金融信用风险预警名单移入黑名单，这是陆金所今年以来第四次被大公点名警示，也是最严厉的一次。大公称，陆金所存在实缴出资额减少；平台债项信息严重不对称，涉嫌自融及建立资金池；平台涉嫌关联担保等问题。

陆金所强调，“成立至今，750万用户中没有任何投资者在陆金所有任何投资损失。”

中国平安 亦在声明中指出，平安作为陆金所的控股股东，集团将一如既往地支持陆金所的发展，努力为广大客户提供优质的产品和服务，为中国互联网金融的创新发展。

对于大公所列问题，陆金所逐条作出回应：第一，公司8.37亿元人民币注册资本金全部实缴到位，近期陆金所已成功进行新的融资安排，将获得总额达30多亿元的资金支持，将于近期全部到位，届时陆金所将成为中国资金实力最强的金融资产交易信息服务平台。

其次，陆金所平台的每一位投资者或融资者都可以获得完整的交易合同，合同信息真实准确、披露完整；平台上每个项目之间都有严格的防火墙。近期陆金所正努力运用互联网和风控技术，增加多种增信方式，并会持续提高资产的透明度。

其三，大公所提及的信息披露不对称的“稳盈-安e”业务是个人与个人之间的借贷，担保公司给借款人提供担保，与陆金所平台没有关系。尽管担保方平安融资担保（天津）公司亦属平安集团成员，但平安旗下各子公司均独立经营，平安担保从未为陆金所自身经营提供任何形式的担保。

其四，陆金所对于平台上的产品和资产不设立资金池，不提供期限错配以短养长。