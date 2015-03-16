中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，强势国际美元是短期主要压力

路透北京3月13日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小贬。交易员称，目前人民币贬值压力主要来自国际美元 强势与在离岸价差较阔引发的套利盘在境内大额购汇，但中资大行持续结汇令人民币即期汇率持稳。

市场聚焦本周美联储利率决议及中资大行结汇盘的持续性。业内人士认为，美联储在本周利率决议上删除“耐心”措辞的概率较高，但国际美元技术性超买较为严重，存在回调需求，短期进一步大幅上涨的空间或有限，可能一定程度上减少人民币的贬值压力。

“今天还是没什么动静，（中间价）开得也比较平稳，相比较国际美元和CNH的状况，没有出现大的贬值。这两天都有固定的几家大行在不断地结汇。”一股份行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.2618元，上日收报6.2595元。今日人民币兑美元中间价 为6.1615元，上日中间价为6.1588元。

投资者本周重点关注美联储周二开始的两天政策会议。连续几个月的就业数据强劲，令外界愈发预期美联储将放弃“耐心”的承诺，指向6月升息。

光大证券宏观组崔嵘及徐高在研报中称，美联储在3月17-18日会议上删除“耐心”措辞的概率较高，维持6月份首次加息的判断。若3月17-18日会议没有删除“耐心”措辞，则美元短期可能有所回调，但在首次加息时点明确前，美元的回调幅度都将有限。

上述研报并指出，2015年以来，亚洲国家中菲律宾比索、泰铢和印度卢比汇率相对坚挺，而人民币汇率在本轮新兴货币贬值潮中并没有显着跑赢亚洲其他币种，这意味着除了美元升值因素，人民币汇率的贬值预期也源于国内基本面因素的变化。

全球汇市方面，欧元周一跌至12年新低，最近一波反弹遭遇新的抛压，说明投资者仍相当看空欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4065/6.4115，上日尾盘为6.4075。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2756/76元，上一交易日尾盘报6.284元。