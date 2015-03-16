中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，强势国际美元是短期主要压力

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月13日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小贬。交易员称，目前人民币贬值压力主要来自国际美元 强势与在离岸价差较阔引发的套利盘在境内大额购汇，但中资大行持续结汇令人民币即期汇率持稳。
市场聚焦本周美联储利率决议及中资大行结汇盘的持续性。业内人士认为，美联储在本周利率决议上删除“耐心”措辞的概率较高，但国际美元技术性超买较为严重，存在回调需求，短期进一步大幅上涨的空间或有限，可能一定程度上减少人民币的贬值压力。
“今天还是没什么动静，（中间价）开得也比较平稳，相比较国际美元和CNH的状况，没有出现大的贬值。这两天都有固定的几家大行在不断地结汇。”一股份行交易员称。
北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.2618元，上日收报6.2595元。今日人民币兑美元中间价 为6.1615元，上日中间价为6.1588元。
投资者本周重点关注美联储周二开始的两天政策会议。连续几个月的就业数据强劲，令外界愈发预期美联储将放弃“耐心”的承诺，指向6月升息。
光大证券宏观组崔嵘及徐高在研报中称，美联储在3月17-18日会议上删除“耐心”措辞的概率较高，维持6月份首次加息的判断。若3月17-18日会议没有删除“耐心”措辞，则美元短期可能有所回调，但在首次加息时点明确前，美元的回调幅度都将有限。
上述研报并指出，2015年以来，亚洲国家中菲律宾比索、泰铢和印度卢比汇率相对坚挺，而人民币汇率在本轮新兴货币贬值潮中并没有显着跑赢亚洲其他币种，这意味着除了美元升值因素，人民币汇率的贬值预期也源于国内基本面因素的变化。
全球汇市方面，欧元周一跌至12年新低，最近一波反弹遭遇新的抛压，说明投资者仍相当看空欧元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4065/6.4115，上日尾盘为6.4075。
北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2756/76元，上一交易日尾盘报6.284元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)