更新版 1-中国财政：1-2月收入同比增幅大幅放缓，支出则创去年7月来最大

(新增更多细节) * 1-2月财政收入同比增3.2%，大幅放缓 * 支出增10.5%，增幅为去年7月来最大 * 房地产领域相关税收大多同比减少 路透北京3月16日 - 经济增速放缓，令中国今年1-2月财政收入增幅明显放缓。不过在 积极财政政策的基调下，支出增速恢复两位数，并创去年7月以来最大。 财政部周一公布，1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转 列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；其中中央财政收入下降1.7%，同口径下降1.8%；地 方财政收入增7.5%，同口径增4.7%。 新闻稿表示，按有关规定，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金收支由政府 性基金转列一般公共预算，为便于比较，在计算财政收支自然口径增幅的基础上，还计算了 剔除部分政府性基金转列一般公共预算影响的同口径增幅。 分项来看，主体税种之一的增值税同比增长2.2%，扣除营改增转移收入后下降0.6%。 “（增值税）增幅下降主要受工业生产者出厂价格降幅扩大以及营改增增加进项税抵扣 等因素的影响。”财政部称。 另一主体税种--企业所得税同比增长了10%，其中较为亮眼的当属金融业企业所得税， 同比为增长33.7%；营业税同比增4.9%，考虑营改增收入转移因素后增长7.9%，其中金融业 营业税增速亦达到20.5%。 当期增速较快的还包括出口退税的同比增34.5%，主要是各地税务部门加快出口退税进 度，促进出口稳定增长。 不过受到原油、铁矿砂等大宗商品进口价格大幅下跌影响，进口额下降，从而导致进口 货物增值税、消费税下降9.7%，关税降5.3%。 而受到房地产持续低迷的影响，房地产领域的相关税收继续呈现萎缩状态。数据显示， 1-2月政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入同比减少近2,600亿元人民币，降幅达到 36.2%。 此外，受房地产市场调整、商品房销售额下降的影响，契税同比下降12.5%；土地增值 税降8.7%，耕地占用税亦降19.7%。 而与此形成对比的是，得益于近期国内股票市场成交额的大幅增长，1-2月证券交易印 花税同比飙增2.6倍。数据显示，今年1-2月股市成交额近12万亿元，而去年同期仅为约3.2 万亿。 中国月度财政收入与支出增速走势图：link.reuters.com/gyr34w **财政支出大幅增加** 财政部数据显示，1-2月全国一般公共预算支出同比增长10.5%，录得2014年7月以来最 大增幅，接近全年10.6%的政府支出预期目标；不过考虑部分政府性基金转列一般公共预算 影响后，同口径增长9.5%。 中央财政支出增长21.4%，同口径增长21%，主要是加快了部分重点支出拨付进度；地方 财政支出增长8.5%，同口径增长7.3%。 “在财政收支矛盾十分突出的情况下，财政部门认真落实积极的财政政策，优化支出结 构，盘活财政存量，用好财政增量，保障民生等重点支出需要。”财政部在新闻稿中称。 分项来看，交通运输支出和住房保障支出增速靠前，分别为增长52.5%和21.2%；城乡社 区支出紧随其后，为增长19.9%。 政府性基金支出方面，1-2月同比下降21%，同口径下降18.6%。其中，中央政府性基金 支出下降30.3%，同口径下降28.3%。地方政府性基金支出下降20.5%，同口径下降18.1%。 财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2015年全国财政预算赤字 规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增 加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。 财政部公布的2014年财政收支情况显示，当年全国财政收入增长8.6%，略超年初的预算 目标8%；全年支出同比增8.2%，远低于年初预算支出目标9.5%。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）： 财政收入 财政支出 2015年1-2月 3.2 10.5 2014年全年 8.6 8.2 12月 13.3 1.2 11月 9.1 0.8 10月 9.4 -5.7 9月 6.3 9.1 8月 6.1 6.2 7月 6.9 9.6 6月 8.8 26.1 5月 7.2 24.6 4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 -1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 1-2月 7.2 15.7 2012全年 12.8 15.1 11月 21.9 6.7 10月 13.7 6.7 9月 11.9 16.6 8月 4.2 11.7 7月 8.2 37.1 6月 9.8 17.7 5月 13.1 10.8 4月 6.9 8 3月 18.7 34.7 2012年1-2月 13.1 32.8 2011全年 24.8 21.2 注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为 路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦 为路透计算。（完） 欲览详情，请点击财政部网站链接：here (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)