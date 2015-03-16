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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 12:33 BJT

日本债市：公债价格下滑，等待美联储政策会议

20年期公债收益率 逆势下跌1.5个基点至1.215%。

尽管20年券收益率下跌，但市场人士预期之后可能会反弹，因周三即将标售20年期公债，而美联储3月17-18日政策会议稍后结束。

欧元区公债升势周五暂歇，因在欧洲央行首周买债推低收益率至纪录低位后，一些投资者获利了结。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.015%

五年期公债 0.135% +0.5 0.130%

10年期公债 0.415% +0.5 0.410%

20年期公债 1.215% -0.5 1.220%

30年期公债 1.465% -1.5 1.480%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.09 -0.04 147.13

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 杜明霞/王兴亚)
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