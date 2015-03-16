香港个股：李宁与小米手环第三季合推智能跑鞋，体育与智能硬件首次合作

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月16日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周一宣布，其与小米手环制造厂商华米科技近日达成战略协议，共同打造新一代智能跑鞋，首批产品将于第三季推出。这是国内体育和智能硬件跨界合作的先例，也宣告李宁公司正式进军智能运动领域。
李宁公司新闻稿称，双方通过一年的努力，将李宁专业运动实验室十几年积累的中国跑者数据和专业测试数据转化为一系列独特算法，由小米手环团队实现在鞋底的智能芯片中。
新闻稿指出，智能芯片通过采集跑者运动数据和对跑姿和步态进行分析，为中国跑者提供专业而量体裁衣的指导。同时，合作产品还将与小米运动移动端APP相连，对跑者的运动过程和结果进行运动记录、步态分析，专业指导和里程换购。
新闻稿称，双方首批合作推出的两款跑鞋，一款是目前李宁顶级跑鞋烈骏的升级智能版，定价将不高于目前出售的普通烈骏版本；另一款是李宁的全新跑鞋款式，将创出智能鞋的价格新低。
华米科技是中国本土大型智能手机厂商小米科技 的关联企业，聚焦于智能可穿戴产品。小米手环在上市后三个多月就突破100多万枚销量。华米科技亦推出了小米运动APP及云服务，已是中国最大的智能手环及互联网服务企业。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)