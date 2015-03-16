《交易视点》中国转债供求关系二季度难逆转，有助维持高估值--中金

路透上海3月16日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，上周转债市场表现好于预判，涨幅居前的歌尔、宝钢EB、歌华、民生均是其重点关注品种。未来一个月，转债供给仍然缺失，供求关系甚至在二季度都难以逆转，加上来自纯债市场的机会成本降低，均有助于转债高估值的短期维持。

不过，年中之后，随着新券进入赎回期，且供给提速，高估值将面临更大挑战。显然，高估值严重削弱了转债品种中期配置价值，“终点难惊喜，过程不放弃”判断不改。

此外，投资者需要关注业绩期的拟发行情况，这可能改变投资者对中期供给的判断。而从股市的角度看，近日资金面状况略好于预判，有助于短期震荡向上格局的延续，而市场风格有望更为均衡。

这种市场格局之下，认同3月份中金转债调查中的看法，转债品种在债券子类品种中短期性价比稍高。可惜，过高的估值是确定性因素，而股市上涨和涨幅是变量，实际操作难度仍非常大，增持着力点有限，中证转债指数年初至今回报仍为-2.74%，远不及精选股票。股指已经开始挑战前高，转债还有待收复失地。

**市场回顾**

股市资金流入提速，IPO打新影响消退，虽然经济和金融数据明显背离，股市上周出现明显上涨，银行等是最大驱动力，上证综指在上周累计上涨4.06%，逐步向前期高位逼近。创业板虽起伏不小，但涨势未改，很快收复2,000点，周累计上涨6%并录得新高。

债市收益率先抑后扬。转债正股整体上略跑赢股指，歌华、歌尔、民生等股票表现抢眼，转债由于溢价率受到挤压而涨幅略低，但整体来看估值下滑不明显，当周转债指数也收获了3%的正回报。

其中，上周复牌的歌华累计出现20%的上涨，歌尔转债继续受益于苹果概念，而民生转债和宝钢EB也有不错表现。

**地方债务置换，打破过往经济怪圈的开始**

地方债务置换：打破过往经济怪圈的开始，改变无风险和风险资产的供给结构，但尚处于“浅水区”。城投平台经营低效却有政府隐性担保，且表内融资受限，对资源配置的扭曲已经无需赘述。如何处理该问题显然影响重大。

简言之，1、预示着地方政府债务的隐性债务显性化、透明化并构建约束体系的进程在2015年加速；2、本次1万亿的置换额度是对43号文的落实，并未超债市预期，且仅占2015年地方政府负有偿债责任到期量的53.8%。因而还仍是过渡期政策，远谈不上该问题的解决，目前仍在“浅水区”，所谓10万亿QE更是空穴来风。

3、通过这种置换（包括后续可以预见的加码置换），非标及城投债等高收益风险资产供给会减少，无风险的准利率债会增加。供给成为利率债的中期风险点，具体冲击程度还要看央行在资金面和负债端的配合程度，至少不确定性增加。尤其是考虑到地方政府对地方金融企业的影响力很大，对国债、金融债等会有挤出效应。而风险资产将是受益者，非标、城投债等高收益资产供给会减少，权益市场的机会成本降低、尾部风险减小。当然，债务置换如果顺利，有助于市场风险偏好的提升，经济增长预期也会有小幅修复（当然托底无弹性特征很难改）。

4、对银行转债而言，过度解读也不可取。损益表损伤程度还要看后续处理方式，资产质量的关键在于产业类贷款及地方政府完全不负有偿还责任的30-40%城投贷款。当然地方政府债除收益率低之外，在相对贷款在利息税、风险权重、流动性等有优势。整体来看，利好程度暂能支撑小幅反弹，仍有诸多不确定性待解。

**金融数据和经济数据背离**

相信硬数据还是软数据？上周公布的货币信贷数据、经济数据出现了明显的背离。其中，中国经济迎来最差开局，前2月工业增加值同比增长仅为6.8%，房地产投资继续弱势，制造业投资加速放缓，消费继续走弱，均无亮色。但2月份贷款增量达到1.02万亿（老口径1.135亿），结构上中长期贷款规模及占比增加，超出市场预期。这代表现实很差而趋势在好转吗？

我们认为未必，信贷数据超预期的原因仍存疑，解读需要考虑“表外转表内”的大环境，不代表融资和投资需求的大幅扩张。证据包括：固定资产投资资金来源中的国内贷款并未增加，社融增速也并不强劲，而中观数据也没能提供佐证。中金固收团队估计可能是部分表外或者非标融资在到期后转变成了贷款融资，使得贷款尤其是中长期贷款的增量升高，因此也并不表明经济中的融资需求上升，投资与经济仍呈现弱势。

不过，信贷及M2数据还是可能影响央行的态度，货币政策或许将进入短暂的观望期。此外，居民和企业短期贷款增长较快，从以往经验来看，这对股市资金面一般而言更有利。

资金流入股市加快，“慢钱”提速还是春节余温？近期银行间资金利率大为缓解，更值得关注的是A股资金呈现明显的流入状况。

首先，新增开户数增多，账户活跃度上升；其次，融资融券规模也开始恢复较快的上升势头（有一部分增长来自于所谓的“绕标打新”，本质上是融资打新）；再次，公募和私募股基新发规模均较大；最后，对理财的微观调查显示，居民理财搬家股市的情况仍存在。

我们仍坚持慢钱逻辑，实业和房地产等缺少投资回报，资金不断向传统金融资产进行配置，股市是受益者。但通过杠杆等快速进入的阶段过去，近期的加速可能是春节口口相传效应及奖金季所致。

中期看，仍期待货币政策的累计和溢出效应。此外，周小川行长在两会记者招待会上提到“资金（流入股市也）非常直接地支持了实体经济的发展”，降低了之前货币政策受制于股市上涨、脱实向虚的担忧。我们也一直认为，股市上涨能否支持实体经济可以通过注册制和再融资来解决，而不是因噎废食反过来掣肘货币政策。

**股市判断**

资金面给力，主题机会将弱化，两会后风格表现有望更均衡，指数挑战前高但暂难实质突破。3月15日李克强总理举行记者会上提到“运用政策的回旋余地还比较大，工具箱里的工具还比较多”，政府对经济“托底”等能力仍很强，尾部风险发生概率不大。

当然，由于两会的结束，题材机会发酵的机会将减少，总理记者会上的“互联网+”、环保等题材板块以及稳增长倚重的基建等仍值得关注。盈利预期方面，结合上述经济数据，业绩表现及其预期难以发生明显改观，更多是上、下游行业之间的盈利再分配。

资金面方面，我们坚持“快钱”到“慢钱”推动的判断，近期资金面流入加快有助于短期反弹的延续。打新扰动一如既往，解冻后引发资金回流对市场略有支撑。股指短期有望凭借给力的资金面挑战前期3,400点高位，中期震荡上行的慢牛趋势暂未改变，但短期暂难实质突破，3月底到5月份历年都是震荡高发期。

业绩期（高估值的alpha品种）、经济最低迷时期（beta品种）、IPO节奏等仍是可能给市场带来扰动的风险点。板块方面，两会后主题性机会恐略有减少，而新增资金流入，均有助于市场风格的更为均衡，低估值蓝筹、主题性板块、业绩靓丽的白马成长板块都存在结构性机会。

**个券点评**

我们重点关注新券中的宝钢EB（高弹性保险标的、无赎回压力）、歌尔（苹果概念）、洛钼（小金属）及老券中的深机（业绩反转）、齐峰（业绩高增长）、深燃等，民生（维持130元增持，140元以上转为关注兑现机会）、浙能（短期缺少趋势，埋伏为主）等流动性较好、正股beta特性更强品种是波段操作的较好标的，格力（地产及诸多概念）、电气（核电、国企改革、一路一带）转债少量配置。

上周已经提示开始兑现之前看好的深燃转债。该转债上周有所调整，总理记者会再次提及环保，清洁能源行业后续仍存机会，建议存量继续持有并等待更好的兑现时机。

之前看好的歌华转债利好兑现，复盘首日曾出现短暂的兑现良机，后续同样面临赎回压力且仍存在8%的溢价率，开始转为关注兑现机会，吉视转债具有一定的替代价值。

此前在低位提示有持股能力的投资者将南山、中行等转股后继续持股，收效颇丰。

条款跟踪：长青转股压力减缓，恒丰、深燃、歌华进入赎回触发倒计时。

民生转债：地方政府债务置换等促银行股小幅反弹，结合利好性质和民生自身基本面的情况，我们维持10%级别反弹的判断，130元及以下曾明确建议增持，140元以上逐步关注兑现机会。

电气转债：集团资产注入预期升温，但股价表现冲高回落，可见之前已经对该消息有所透支。高估值及正股预期透支导致配置价值有限，少量持有博弈题材发酵。

歌尔转债：Apple Watch发布，可穿戴概念仍值得中期关注，正股仍有想象力。转债性价比远不及正股，转债配置价值被高估值所削弱，但相对仍值得重点关注。(完)