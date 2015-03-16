投行观点：中国财政政策积极姿态显现，然货币政策仍需发力抗通缩--中金

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京3月16日 - 中国财政部周一公布1-2月财政收入同比增速大幅下滑至3.2%，但财政支出增速加快，并创下去年7月以来的最大。国内投行--中金认为，在财政收入增速大幅放缓的背景下，财政支出增速逆势上升，显示财政政策转向，积极财政政策年初开始发力，有助于稳增长。
该投行发布的报告并称，财政收入增速大幅下滑，反映当前经济增长放缓，通缩风险上升，预计货币政策放松力度将继续加码以对抗通缩风险。
财政部数据显示，1-2月全国财政收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转 列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；财政支出同比增长10.5%，录得2014年7月以来最大增幅。
以下为中金报告全文：
财政部刚刚公布1-2月财政收支状况。财政收入1-2月同比增速大幅下滑至3.2%（同口径增长1.7%）；财政支出同比增速上行至10.5%（同口径增长9.5%）；财政收支盈余可比口径6,658亿元，比去年同期少1,200亿元，显示财政政策的积极姿态。
财政收入增速大幅下滑，反映当前经济增长放缓，通缩风险上升。从1-2月财政收入看，可比口径下同比增速1.7%，显着低于去年全年的8.6%。通常财政收入增速应在名义GDP增速附近。今年1-2月财政收入增速大幅下滑，甚至远低于6.8%的工业增加值同比增速，这可能反映一季度GDP平减指数（物价总水平）同比增速大概率转负，经济现通缩迹象。
主要税种的税收收入同比增速全线下滑。PPI同比通缩加深，进口价格同比增速大幅下跌，是国内增值税（同比增速2.2%）、进口货物增值税（同比增速-9.7%）和消费税（同比增速2.5%）增速大幅下滑的主因；受房地产市场调整、商品房销售额下降影响，房地产营业税、契税、土地增值税同比增速分别为-1.6%、-12.5%和-8.7%。出口退税同比多退较多，反映促进出口稳定增长意愿。
财政支出增速加快，重点是基础设施相关支出，显示积极财政政策发力。在收入增速显着放缓背景下，财政支出同比增速仍明显加快，体现积极财政政策发力。1-2月可比口径下财政支出同比增速9.5%，较去年全年的8.2%加快。尤其是交通运输支出同比增长52.5%，节能环保支出同比增长14.9%，住房保障支出增长21.2%。
卖地收入下降拖累政府性基金收入同比增速负增长较大，受此影响政府性基金支出增速也为负增长，但仍显着高于收入增速。
综上，在收入增速大幅放缓的背景下，财政支出增速逆势上升，显示财政政策转向，去年四季度财政政策紧缩明显，今年积极财政政策年初开始发力，这有助于稳增长。而收入增速大幅下滑，表明一季度GDP平减指数同比增速可能转负。同时我们预计货币政策放松力度将继续加码以对抗通缩风险。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)