版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 10:04 BJT

中国数据：2月实际使用外资(FDI)85.6亿美元，同比增0.9%--商务部

路透北京3月17日 - 中国商务部周二公布，2月实际使用外资(FDI)85.6亿美元，同比增长0.9%。

商务部新闻稿并公布，1-2月实际使用外资(FDI)224.8亿美元，同比增长17%。

数据并显示，中国2月对外非金融类直接投资72.5亿美元，同比增68.2%；1-2月对外非金融类直接投资174.2亿美元，同比增长51%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2015年 金额 同比

2月 85.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完） (发稿 侯向明；; 撰写 沈燕；; 审校 杨淑祯/张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐