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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 14:08 BJT

澳洲股市：收低但跌幅收窄，投资者改以正面眼光看待美元上涨

路透悉尼3月16日 - 澳洲股市周一扳回早盘多数跌幅，投资人将美元上涨的疑虑抛在脑后，思考强势美元可能带给出口商的好处

早盘指数一度挫低将近1%，此前美国通胀数据疲弱给经济抹上一丝阴影，同时，预期美国将升息的心理令美元维持上涨，给美国出口商构成压力。

但澳股跌幅后来明显收窄，因投资人转而从亚洲寻找正面线索，亚洲出口商有望因较有利的汇价而受惠。

S&P/ASX 200指数 收低16.8点或0.3%，报5797.7点。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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