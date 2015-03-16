澳洲股市：收低但跌幅收窄，投资者改以正面眼光看待美元上涨

中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
路透悉尼3月16日 - 澳洲股市周一扳回早盘多数跌幅，投资人将美元上涨的疑虑抛在脑后，思考强势美元可能带给出口商的好处
早盘指数一度挫低将近1%，此前美国通胀数据疲弱给经济抹上一丝阴影，同时，预期美国将升息的心理令美元维持上涨，给美国出口商构成压力。
但澳股跌幅后来明显收窄，因投资人转而从亚洲寻找正面线索，亚洲出口商有望因较有利的汇价而受惠。
S&P/ASX 200指数 收低16.8点或0.3%，报5797.7点。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800