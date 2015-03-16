台湾央行：共发行2,244.5亿台币存单，发行余额增207亿

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透台北3月16日 - 台湾央行周一公布，共发行2,244.5亿台币存单，含两年期存单200亿台币。与今日存单到期金额2,037.50亿台币相较，存单发行余额增207亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,006.5
91天期 0.93 30.0
182天期 1.05 8.0
两年期 0.778 200.0
央行上日发行1,135.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,132.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负65亿台币，至周日累积超额准备为1,066亿台币、加计前期1%的超额准备为2,079亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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