《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线下滑，亚洲股市上扬

标题新闻：美联储称5月18日进行浮息七天期定期存款工具(TDF)测试，每家机构存款上限10亿美元
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0639GMT * 欧元/美元涨0.38%，澳元/美元升0.2%，美元/日圆下滑0.12%，美 元/离岸人民币跌0.17% * 日经指数微升0.04%，沪综指涨1.99%，MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数略升0.02%，美国指标公债收益率报2.0840%，美国原油跌1.18% * 中国国务院总理称，还有很大政策操纵空间 * 日本政府退休金投资基金(GPIF)理事长三谷隆博将续任--消息 * 巴西发生百万民众大游行，抗议经济萧条呼吁弹劾总统 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 艾茂林)
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路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。