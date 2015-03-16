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市场报道 | 2015年 3月 16日 星期一 14:50 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线下滑，亚洲股市上扬

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    * 欧元/美元涨0.38%，澳元/美元升0.2%，美元/日圆下滑0.12%，美
元/离岸人民币跌0.17%
    * 日经指数微升0.04%，沪综指涨1.99%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数略升0.02%，美国指标公债收益率报2.0840%，美国原油跌1.18%
    * 中国国务院总理称，还有很大政策操纵空间
    * 日本政府退休金投资基金(GPIF)理事长三谷隆博将续任--消息
    * 巴西发生百万民众大游行，抗议经济萧条呼吁弹劾总统 
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 艾茂林)
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