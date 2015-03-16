重温稿-路透调查：日央行3月会议料维持宽松货币政策，努力应对“通缩心态”

* 日本央行将于3月16-17日开会，预计17日0330-0430GMT公布利率决议

* 央行料维持货币政策不变

* 有望维持对经济的良好看法

* 央行总裁黑田东彦在17日0630GMT将举行媒体简布会

路透东京3月13日 - 日本央行决策者可能在下周的政策会议上维持大规模资产购买计划，同时关注一系列表现不一的经济数据，这些数据令人对日本经济复苏抱有疑问。

尽管消费者信心逐步改善，但日本央行仍面临消除深植于民众当中的“通缩心态”的挑战。

连锁超市西友在3月推出了新的促销活动，承诺从大米到清洁剂在内的200种商品价格的折扣维持六个月，即使价格有可能面临上涨压力。这说明央行在推高通胀时仍面临困难。

超市推出这种“锁定价格”的促销活动，是因为此前食品和日用品的一波涨价潮使消费降温，该活动正体现出日本央行正努力应对的根深蒂固的通缩心态。一些央行委员称之为央行的“主要敌人”。

很多经济数据表现不一，由于日圆贬值推高了原材料的进口成本，日本大型制造业者第一季信心指标恶化 ，但燃油成本下降帮助提振2月消费者信心连续第三个月改善 。

日本央行决策者在3月16-17日会议上将仔细检视这些数据以及零售活动。该央行料维持以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。

央行还可能维持以下看法不变，即经济持续改善将促使企业提高薪资和资本支出，帮助日本在4月开始的新财年里实现2%的通胀目标。

SMBC Friend Securities首席市场分析师Mari Iwashita说：“我们已经知道，油价下跌可能使通胀直到8月份左右仍维持在零附近，而且日本央行将不太看重油价波动的影响。”

“如果真是这样，日本央行可能至少在10月前将暂缓放宽政策。”她说。

日本央行正处于两难境地。去年因央行货币宽松引发的日圆贬值令日本通胀加快；但由于薪资涨幅未能跟上不断上升的生活成本，日圆贬值也打击了民间消费。

不过央行官员称，虽然家庭支出依然疲弱，但油价下降以及对薪资上涨的预期将有助于刺激消费，并支持经济稳步复苏。

但如果低石油成本导致通胀率在太长时间内处于低位，日本家庭或许会开始觉得日本通胀率将永远无法达到2%。日本央行官员表示，这是央行希望避险出现的情况，即便这意味着央行还要继续扩大规模已经很大的资产购买计划。