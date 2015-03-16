重温稿-路透调查：日央行3月会议料维持宽松货币政策，努力应对“通缩心态”

* 日本央行将于3月16-17日开会，预计17日0330-0430GMT公布利率决议
* 央行料维持货币政策不变
* 有望维持对经济的良好看法
* 央行总裁黑田东彦在17日0630GMT将举行媒体简布会
路透东京3月13日 - 日本央行决策者可能在下周的政策会议上维持大规模资产购买计划，同时关注一系列表现不一的经济数据，这些数据令人对日本经济复苏抱有疑问。
尽管消费者信心逐步改善，但日本央行仍面临消除深植于民众当中的“通缩心态”的挑战。
连锁超市西友在3月推出了新的促销活动，承诺从大米到清洁剂在内的200种商品价格的折扣维持六个月，即使价格有可能面临上涨压力。这说明央行在推高通胀时仍面临困难。
超市推出这种“锁定价格”的促销活动，是因为此前食品和日用品的一波涨价潮使消费降温，该活动正体现出日本央行正努力应对的根深蒂固的通缩心态。一些央行委员称之为央行的“主要敌人”。
很多经济数据表现不一，由于日圆贬值推高了原材料的进口成本，日本大型制造业者第一季信心指标恶化 ，但燃油成本下降帮助提振2月消费者信心连续第三个月改善 。
日本央行决策者在3月16-17日会议上将仔细检视这些数据以及零售活动。该央行料维持以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。
央行还可能维持以下看法不变，即经济持续改善将促使企业提高薪资和资本支出，帮助日本在4月开始的新财年里实现2%的通胀目标。
SMBC Friend Securities首席市场分析师Mari Iwashita说：“我们已经知道，油价下跌可能使通胀直到8月份左右仍维持在零附近，而且日本央行将不太看重油价波动的影响。”
“如果真是这样，日本央行可能至少在10月前将暂缓放宽政策。”她说。
日本央行正处于两难境地。去年因央行货币宽松引发的日圆贬值令日本通胀加快；但由于薪资涨幅未能跟上不断上升的生活成本，日圆贬值也打击了民间消费。
不过央行官员称，虽然家庭支出依然疲弱，但油价下降以及对薪资上涨的预期将有助于刺激消费，并支持经济稳步复苏。
但如果低石油成本导致通胀率在太长时间内处于低位，日本家庭或许会开始觉得日本通胀率将永远无法达到2%。日本央行官员表示，这是央行希望避险出现的情况，即便这意味着央行还要继续扩大规模已经很大的资产购买计划。
分析师称，日本央行总裁黑田东彦可能会在周二政策会议结束后的新闻发布会上阐明这一点。(完)
(编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)