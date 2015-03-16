更新版 1-中港个股：中国平安旗下陆金所称无关联担保及资金池，融资近完成

* 陆金所否认存在关联担保及资金池等问题

* 8.37亿注册资本已认缴，30亿新融资接近完成

* 陆金所将视损害程度保留追究法律责任的权利 (（新增陆金所高层的评论）)

路透上海3月16日 - 对于中国评级机构大公国际将中国平安 旗下陆家嘴国际金融资产交易市场股份公司列入互联网金融黑名单之事，中国平安及陆金所周一均发表声明回应，陆金所指出公司不存在关联担保及设立资金池事宜，其注册资本亦已实缴到位。

陆金所副总经理郑锡贵在下午的新闻会上透露，近期公司已成功进行新的融资安排，将获得总额达30多亿元人民币的资金支持，将于近期全部到位，而公司上市计划目前尚没有明确时间表。

大公国际上周五宣布将陆金所由互联网金融信用风险预警名单移入黑名单，这是陆金所今年以来第四次被大公点名警示，也是最严厉的一次。大公称，陆金所存在实缴出资额减少；平台债项信息严重不对称，涉嫌自融及建立资金池；平台涉嫌关联担保等问题。

“成立至今，750万用户中没有任何投资者在陆金所有任何投资损失。”陆金所强调。

郑锡贵还指出，“基于错误事实，误导行业，影响投资人，我们绝不答应。。。视其恶劣程度，保留追究法律责任的权利。”

中国平安 亦在声明中指出，平安作为陆金所的控股股东，集团将一如既往地支持陆金所的发展，努力为广大客户提供优质的产品和服务，为中国互联网金融的创新发展。

对中国平安的最新表态，大公国际方面回复路透称，暂不予置评。

对于大公所列问题，陆金所逐条作出回应：第一，公司8.37亿元注册资本金全部实缴到位。在新一轮融资全部到位后，陆金所将成为中国资金实力最强的金融资产交易信息服务平台。

郑锡贵表示，至于陆金所的上市计划，公司尚没有制定明确的时间表。“我相信此次事件不会影响未来公司发展战略和我们想做的事情。”

其次，陆金所平台的每一位投资者或融资者都可以获得完整的交易合同，合同信息真实准确、披露完整；平台上每个项目之间都有严格的防火墙。近期陆金所正努力运用互联网和风控技术，增加多种增信方式，并会持续提高资产的透明度。

其三，大公所提及的信息披露不对称的“稳盈-安e”业务是个人与个人之间的借贷，担保公司给借款人提供担保，与陆金所平台没有关系。尽管担保方平安融资担保（天津）公司亦属平安集团成员，但平安旗下各子公司均独立经营，平安担保从未为陆金所自身经营提供任何形式的担保。

其四，陆金所对于平台上的产品和资产不设立资金池，不提供期限错配以短养长。

对于近期市场关注的平安国际保理（天津）公司与陕西金紫阳农业科技集团的保理纠纷，陆金所回应称，这笔应收账款保理业务作为平安国际保理在正常经营过程中发生的债权纠纷，平安国际保理正在通过正常的司法程序向金紫阳追讨债务。陆金所作为平安国际保理的母公司，也一直密切关注该案件的进展。