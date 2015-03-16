全球经济：复苏太慢、太脆弱、太不均衡--IMF总裁

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透新德里3月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，全球经济复苏依然“太慢、太脆弱、太不均衡”，她特别指出各国货币政策出现分化构成风险，这可能导致金融市场动荡。
拉加德重申IMF的经济预测，即继全球金融危机爆发后六年多，全球经济今年料仅增长3.5%，2016年料增长3.7%。
“经过这样一场危机后，这仍然逊于原本会预期的水准，”拉加德在印度新德里一场对女学生发表的演说中说。
“展望未来，在低油价和低利率支持下，情况或许会好转。不过，全球这么脆弱的经济复苏依然面临很大风险。”(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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