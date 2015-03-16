中国债市：财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限九个月

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透上海3月16日 - 中国财政部网站周一公告称，财政部和央行将于周四(19日)进行今年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量300亿元人民币，期限九个月。
公告并显示，本次国库现金定期存款起息日为3月19日，到期日为2015年12月17日，具体招投标时间为3月19日上午9:00至9:30。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%
二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%
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合计 1,000
2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站：here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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