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货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 15:56 BJT

中国债市：财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限九个月

路透上海3月16日 - 中国财政部网站周一公告称，财政部和央行将于周四(19日)进行今年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量300亿元人民币，期限九个月。

公告并显示，本次国库现金定期存款起息日为3月19日，到期日为2015年12月17日，具体招投标时间为3月19日上午9:00至9:30。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%

二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%

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合计 1,000

2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站：here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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