中国债市：财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标，期限九个月

路透上海3月16日 - 中国财政部网站周一公告称，财政部和央行将于周四(19日)进行今年第三期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量300亿元人民币，期限九个月。

公告并显示，本次国库现金定期存款起息日为3月19日，到期日为2015年12月17日，具体招投标时间为3月19日上午9:00至9:30。