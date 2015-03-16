更新版 1-港股业绩：利福国际对今年市况持谨慎态度，力争表现优于同侪

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路透香港3月16日 - 香港百货店经营商--利福国际 周一称，今年头两个月旗下铜锣湾崇光百货的同店销售表现与去年相若；虽然管理层对今年中港两地零售市况看法谨慎，但将力争表现优于同侪。

在香港经营＂崇光百货＂及以＂久光百货＂在内地经营的利福国际宣布，去年净利按年倒退12.4%至21.44亿港元，这与汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的年度净利20.75亿港元大致相符，因香港业务的稳健表现被内地新店初期亏损部份抵销，以及前一年度因出售天津物业及一个商标录得一次性特殊收益所致；若撇除特殊项目，期内公司的核心净利按年跌幅为6.4%。

利福国际表示，在全球经济不明朗下，管理层对未来12个月的市场状况持谨慎态度。中国经济预期于今年放缓，经济情况无疑更具挑战，香港及中国内地的零售商及营运者亦面对更严峻的零售环境。

＂管理层可以做到的是尽可能表现优于市场：假如大环境差，希望比同行差少些。对今年的大环境大家都没有水晶球（预期），但我们有信心表现会好过大市。＂公司首席执行官刘銮鸿在业绩发布会称。

利福国际于香港和内地销售所得款项分别占72.8%及27.2%。虽然香港市场气氛低迷，但铜锣湾崇光百货仍相对抗跌，并跑赢市场平均水平。该店录得按年3.4%总销售收入增长。至于尖沙咀崇光百货于年内结业九个月后，在同一个购物区另一地点重新试业，去年11月试业，表现超出管理层预期。

刘銮鸿透露，今年首两个月铜锣湾崇光百货的同店销售额＂不会差过去年同期＂。公司本地百货业务的销售额中，六成为本地人消费，海外旅客消费占四成，当中八成来自中国大陆旅客。

对于近期香港发生一些＂反水货客＂活动并酿成冲突，以及随着访港内地旅客愈来愈多，对本地的接待能力构成重压，并影响部份人生活，社会要求政府收紧自由行政策的声音渐多。刘銮鸿指出，反水货客活动主要在新界地区发生，对旗下百货店没有构成影响，但认同有关行动对香港的形象有影响。

他并表示，假如收紧自由行政策，不止本地零售业，对其他行业也会有一定影响。

香港2014年全年零售业总销货价值为4,933亿港元，按年下跌0.2%，为自2003年SARS爆发以来首次录得年度跌幅。

内地业务方面，上海久光因进行品牌组合重大调整及食品部装修，去年上半年录得负增长，但下半年已扭转业绩。大连久光则于年内受到重大外围因素影响，渖阳久光2013年下半年开业后，去年表现稳定。

按营业额计算公司去年的毛利率为60%，较2013年的59.8%微升。

利福国际今天股价收高0.73%，报13.84港元。(完)

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