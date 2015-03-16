《路透晚报》--3月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：收盘近持平，盘中创15年新高后投资者获利了结
日本股市日经指数周一收盘近持平，因日股在触 及15年高位后投资者获利了结；本周稍晚日本和美国央行将举行会议。日经指数收报19,246.06点，稍早曾触及19,349.20点，受投资者买入银行及其他与内需相关股票的提振。
--中国股市：沪综指收升2.3%至逾五年半新高，总理讲话提振市场信心
中国股市沪综指收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。
沪综指收报3,449.30点，大涨76.39点或2.26%，此前收盘高点为2009年8月4日的3,471.44点；上证A股今日成交4,776亿元人民币，上日为3,728亿元，此前成交额高点为1月6日的5,320亿元。
--香港股市：尾随内地股市收高，受中国政策利多憧憬推动
香港股市收高，尾随中国内地股市劲升，因市场预期中国当局将放松政策以提振经济，但分析师称，美元走强对港股造成拖累。金融股领涨恒生指数，但涨势受抑，因为市场担心美元走强将吸引资金流出港股。
恒生指数涨0.5%，至23,949.55点；恒生国企指数涨0.9%，至11,813.78点。
--汇市：欧元/美元脱离低点但反弹乏力，美元/日圆呈区间波动
欧元/美元脱离稍早低点，市场人士对于美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周会议结果心存顾忌，不过目前反弹幅度仍有限，核心空头仓位仍庞大。美元/日圆亚洲盘中波动区间为121.16-49，落在上周五的波动范围之内。
0838GMT，欧元兑美元报1.0532，日内上涨0.37%；美元/日圆报121.28，日内下跌0.08%。
--国际油市：油价下跌，因闲置储油空间减少且美元上涨
原油价格在亚洲盘大跌，美国原油期货下跌近3%至六年低位，此前美元刷新高位，且担心全球闲置储油空间有限。0847GMT，布兰特原油下跌0.25美元或0.46%，报每桶54.42美元；美国原油下跌0.29美元，报44.56美元。
--全球金市：现货金陷于逾三个月低点附近，等待美联储政策会议
现货金陷于逾三个月低点附近，受美元走 强的压制。本周美联储将举行政策会议，可能就何时加息给出信号。0753GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,162.50美元。美国期金则是上涨0.82%至每盎司1,161.8美元。
--金属期市：伦铜接近两周高点，因美元涨势暂歇
伦敦期铜上涨，涨向上日触及的10日高点，因美元涨势在美联储会议前减弱，缓解了大宗商品面临的压力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜抹去稍早跌幅，截至0726GMT，涨0.5%至每吨5,885美元。该合约上周五略微收升，盘中并触及3月3日以来高位5,900美元。
上海期交所5月期铜合约小升0.3%至每吨42,810元人民币(6,837美元)。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)
(整理 张明钧; 审校 艾茂林)