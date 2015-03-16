欧元债市：公债收益率小升，投资者试图与欧洲央行购债举动同步

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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欧央行周一稍后将公布上周买债规模。
“上周头三天非常积极，随后就我们所听到的(欧洲央行的活动)减少了很多，”KBC策略师Piet Lammens说道。
“对欧洲央行在市场的购买能力有不少怀疑...因此可能他们希望证明市场上有足够的卖家。或许现在他们会说‘我们已经证明了，接下来几周我们会减轻力道’，也或者他们将会继续展现他们的能力。”
德国10年期公债 收益率涨1个基点至0.265%，上周曾创纪录低点0.188%。其他多数欧元区公债收益率均小升，不过西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率小跌，略高于纪录低位。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王洋/蔡美珍)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。