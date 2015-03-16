欧元债市：公债收益率小升，投资者试图与欧洲央行购债举动同步

欧央行周一稍后将公布上周买债规模。

“上周头三天非常积极，随后就我们所听到的(欧洲央行的活动)减少了很多，”KBC策略师Piet Lammens说道。

“对欧洲央行在市场的购买能力有不少怀疑...因此可能他们希望证明市场上有足够的卖家。或许现在他们会说‘我们已经证明了，接下来几周我们会减轻力道’，也或者他们将会继续展现他们的能力。”

德国10年期公债 收益率涨1个基点至0.265%，上周曾创纪录低点0.188%。其他多数欧元区公债收益率均小升，不过西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率小跌，略高于纪录低位。(完)

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