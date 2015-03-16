全球贵金属：3月13日SPDR黄金持仓减少0.04%，ISHARES白银持仓持平

标题新闻：美联储称5月18日进行浮息七天期定期存款工具(TDF)测试，每家机构存款上限10亿美元
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路透3月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的黄金持仓量较周四减少0. 04%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量仍旧持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,134,783.8 3月13日 24,143,700.6 3月12日 -8,916.8 -0.04% iShares 327,332,121.3 3月13日 327,332,121.3 3月12日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 王洋)
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路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。