全球贵金属：3月13日SPDR黄金持仓减少0.04%，ISHARES白银持仓持平

路透3月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周五的黄金持仓量较周四减少0. 04%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV的白银持仓量仍旧持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,134,783.8 3月13日 24,143,700.6 3月12日 -8,916.8 -0.04% iShares 327,332,121.3 3月13日 327,332,121.3 3月12日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 王洋)