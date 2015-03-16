版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 16日 星期一 17:11 BJT

欧洲金融：希腊周一将向IMF偿还5.8亿欧元贷款--政府消息人士

路透雅典3月16日 - 一政府消息人士对路透表示，希腊周一将按计划向国际货币基金组织(IMF)偿还5.8亿欧元贷款，这是本月到期的15亿欧元贷款的第三次分期支付。

“目前正在准备。今天晚些时候将偿还5.8亿欧元贷款，”这位官员称。

雅典已经在3月6日和3月13日分别偿还3.1亿欧元和3.4亿欧元贷款。

周一还款后，资金紧张的希腊必须在3月20日偿还最后一笔约3.5亿欧元的资金。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐