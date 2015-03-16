欧洲金融：希腊周一将向IMF偿还5.8亿欧元贷款--政府消息人士

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透雅典3月16日 - 一政府消息人士对路透表示，希腊周一将按计划向国际货币基金组织(IMF)偿还5.8亿欧元贷款，这是本月到期的15亿欧元贷款的第三次分期支付。
“目前正在准备。今天晚些时候将偿还5.8亿欧元贷款，”这位官员称。
雅典已经在3月6日和3月13日分别偿还3.1亿欧元和3.4亿欧元贷款。
周一还款后，资金紧张的希腊必须在3月20日偿还最后一笔约3.5亿欧元的资金。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选