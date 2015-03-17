台湾经济指标预测--3月17日至3月25日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -- +8.1% * 3月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/23 0830 季调失业率 2月 -- 3.78% 3/23 1600 工业生产 2月 -- +8.14% 3/25 1610 M2年增率 2月 -- +5.86% 3/26 1700(估) 重贴现率 第一季 -- 1.875% * 4月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 1610 外汇存底 3月底 -- 4,178.26亿美元 4/8 0830 消费者物价指 3月 -- -0.19% 数(CPI) 4/8 1600 出口 3月 -- -6.7% * 5月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差191.8亿美元 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%