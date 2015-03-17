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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/3/17

经济指标                 时间      最新数据       前次数据      下次公   预估值 
                                                                 布       
 工业生产(y/y)            1月       +8.14%           +7.76%  r   3/23     --
 季调失业率               1月       3.78%             3.82%  r   3/23     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y  2月       -0.19%           -0.94%      4/8      --
 )                                                                        
 外汇存底(亿美元)         2月底     4,178.26       4,159.03      4/7      --
 商品出口(y/y)            2月       -6.7%             +3.4%      4/8      --
 商品进口(y/y)            2月       -22.4%            -4.8%      4/8      --
 M2货币总计数(y/y)        1月       +5.86%           +5.85%      3/25     --
 外销订单(y/y)            1月       +8.1%             +4.5%      3/20     --
 经常帐盈余(亿美元)       第四季    191.8            +150.7  r   5/20     --
 国际收支(亿美元)         第四季    +18.2             +41.8      5/20     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)  第四季    +3.35%           +4.32%  r   --       --
                                    (Q4统计值)    (Q3统计值               
                                                          )               
 重贴现率(%)              12月18日  1.875%           1.875%      3/26     --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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