台湾已公布经济指标--2015/3/17

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 1月 +8.14% +7.76% r 3/23 -- 季调失业率 1月 3.78% 3.82% r 3/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.19% -0.94% 4/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,178.26 4,159.03 4/7 -- 商品出口(y/y) 2月 -6.7% +3.4% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -22.4% -4.8% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.86% +5.85% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 +8.1% +4.5% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r -- -- (Q4统计值) (Q3统计值 ) 重贴现率(%) 12月18日 1.875% 1.875% 3/26 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%