《中国债市每日综述》现券收益率及IRS升幅明显，股市放量上涨添谨慎情绪

* 现券长端收益率明显上行，幅度8-10bp(基点)

* IRS涨幅更甚，幅度多逾10bp(基点)

* 机构担心未来经济基本面或逐步改善

* 受月度缴税影响资金供给略收敛

路透上海3月16日 - 中国银行间市场周一现券长端收益率及IRS上行明显，其中IRS涨幅多逾10bp(基点)。交易员表示，现券一二级联袂走弱，中长端品种表现更为明显，因机构担心未来经济基本面将逐步改善；同时股市放量上涨亦平添现券偏空情绪，致长端抛压稍重。

交易员并指出，虽资金面相对宽松，但资金价格跌幅极其有限，且月中缴税及季末等因素令机构对未来回购利率能否回落信心不足，致市场预期整体仍谨慎。

“现券一级二级都弱，10年国开上了至少10bp，大家都熬不住了，短债相对好点，”北京一银行交易员称，后面看也没什么利好因素，若资金宽松对有望对短债利好；此外股市上涨对债市情绪多少也有影响。

他认为，之前市场宽松预期升温，但短期资金利率又下不来，所以收益率曲线很平；而2月份金融数据很好，引发市场恐慌情绪，导致长端收益率修复较多，目前曲线陡峭化趋势显现。

中国股市沪综指周一收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。

较之现券，今日IRS涨幅更甚。上海一银行交易员透露，一年期repo基准IRS今日上涨近17bp(基点),五年期品种至少也在8-10bp(基点)。

“IRS的R007定盘利率还在高位，很多多头扛不住了啊，今天FR007定盘4.75%, 一年 repo在3.76%左右，差了100bp了，每天的定盘利息就扛不住，”前述北京交易员称。

此外，一级方面，农发行下午招标的两期固息增发债，三年期品种中标收益率率为3.9440%，五年期为4.0442%。投标倍数分别为2.50倍和2.87倍。 据交易员透露，农发新债需求不旺，带动二级收益率上行1-2个基点，市场情绪愈发趋弱。

国债期货主力合约TF1506 今日亦同步走低，收报98.106元，较上日结算价跌0.288元，或0.29%。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新成交收益率 在3.90%，上日尾盘为3.80%。剩余期限9.77年的固息国债140029最新报价收益率 在3.55%/3.51%，上日尾盘为3.50%/3.48%。

**受缴税影响资金供给略收敛，供需趋平衡**

银行间市场周一主要回购利率大多下行，上周IPO申购资金开始大量解冻，但受企业缴税影响资金供给却略有收敛，整体供需趋于平衡。

交易员并指出，缴税对流动性的影响可能还会持续几天，不过明日还将有数千亿新股冻结资金释放缓和其冲击，短期资金面压力应有限。

“今天感觉没有上周松，一大早大行都在出，但很早就出完了，不像上周，每天来了就是忙着出钱。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员表示，资金面收到缴税的影响较为明显，因为今日是企业向银行进行缴税申报的截止日。

上述华东的银行交易员则谈到，在企业向银行进行缴税申报后，相关资金流出银行体系一般还需要几个交易日，因此其影响可能还会持续几天。

她并谈到，今日回购利率大多走低，不过整体水平仍较高，关键还是受制于对中长期资金面的预期偏谨慎，比如每天开盘价虽然比上日稍低，但随后的加权利率一般都是慢慢走高，后市资金价格能否有效降低，一方面需要开盘价的引导，更重要的还是等待预期进一步转好。