重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

(重发以附上英文原文连结)
路透3月16日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周四跌破1.0511美元的假性突破，曾引发一波小幅修正走高，汇价重新跌至1.0580美元下方，确认已完成修正。之后汇价随之继续走低，在1.0457美元处创下趋势新低。2008年趋势线被突破过，经过重新测试并确立后，为汇价跌向位于1.0290美元的1985年趋势线铺平道路。当前的小幅反弹将会在1.0480美元以下确认完成，但有可能先冲高（至1.0565/89美元），之后回落。
英镑/美元：成功突破2013年低点1.4814美元，是由C浪终点(1.7192美元)展开形成空头趋势的重要一步。这不仅证实汇价将(在中长期内)继续走跌至1.4228美元，也证实突破2009年低点1.3500美元的时间终将来临。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0533 1.0493 +0.38 -12.93 1.2097
美元/日圆 121.37 121.38 -0.01 +1.41 119.68
欧元/日圆 127.82 127.36 +0.36 -11.71 144.77
美元/瑞郎 1.0056 1.0048 +0.08 +1.16 0.9941
英镑/美元 1.4788 1.4743 +0.31 -5.04 1.5573
美元/加元 1.2781 1.2782 -0.01 +10.01 1.1618
澳元/美元 0.7634 0.7631 +0.04 -6.54 0.8168
新西兰元/美元 0.7356 0.7339 +0.23 -5.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0591 1.0549 +0.40 -11.93 1.2026
欧元/英镑 0.7122 0.7112 +0.14 -8.16 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1556 9.1564 -0.01 -3.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.2190 8.2105 +0.10 +10.00 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云; 审校 蔡美珍)