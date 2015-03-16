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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 17:58 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月16日

路透香港3月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             48.60                       13.38
 买入成交金额                   31.17                       10.38
 卖出成交金额                   17.43                        3.00
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      276,281,644    225,605,761     501,887,405
 2                   国金证券        3,524,935    311,770,211     315,295,146
 3                   上海机场      232,457,404     57,173,311     289,630,715
 4                   上汽集团      208,679,395     25,140,218     233,819,613
 5                   恒生电子      220,143,617      4,234,986     224,378,603
 6                   中国太保       83,425,503     80,708,148     164,133,651
 7                   中信证券      116,009,365     35,342,991     151,352,356
 8                   金证股份      149,077,882      1,906,408     150,984,290
 9                   青岛海尔      112,668,237     16,224,572     128,892,809
 10                  兴业银行       54,191,666     61,361,937     115,553,603
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 金鹰商贸集团    155,636,260     45,007,320     200,643,580
 2                 汉能薄膜发电    163,134,000     18,637,460     181,771,460
 3                 中国宏桥         51,306,095      2,973,525      54,279,620
 4                 腾讯控股         42,374,110      3,307,200      45,681,310
 5                 恒大地产         31,172,420      8,673,760      39,846,180
 6                 中国食品         36,678,960      2,730,640      39,409,600
 7                 顺风清洁能源     32,394,760      3,373,580      35,768,340
 8                 阿里影业         25,246,000      8,814,200      34,060,200
 9                 中海油田服务     27,034,920      6,122,480      33,157,400
 10                海通证券         15,385,352      4,882,568      20,267,920
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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