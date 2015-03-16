表格：沪港通活跃股一览--3月16日

路透香港3月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 48.60 13.38
买入成交金额 31.17 10.38
卖出成交金额 17.43 3.00
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 276,281,644 225,605,761 501,887,405
2 国金证券 3,524,935 311,770,211 315,295,146
3 上海机场 232,457,404 57,173,311 289,630,715
4 上汽集团 208,679,395 25,140,218 233,819,613
5 恒生电子 220,143,617 4,234,986 224,378,603
6 中国太保 83,425,503 80,708,148 164,133,651
7 中信证券 116,009,365 35,342,991 151,352,356
8 金证股份 149,077,882 1,906,408 150,984,290
9 青岛海尔 112,668,237 16,224,572 128,892,809
10 兴业银行 54,191,666 61,361,937 115,553,603
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 金鹰商贸集团 155,636,260 45,007,320 200,643,580
2 汉能薄膜发电 163,134,000 18,637,460 181,771,460
3 中国宏桥 51,306,095 2,973,525 54,279,620
4 腾讯控股 42,374,110 3,307,200 45,681,310
5 恒大地产 31,172,420 8,673,760 39,846,180
6 中国食品 36,678,960 2,730,640 39,409,600
7 顺风清洁能源 32,394,760 3,373,580 35,768,340
8 阿里影业 25,246,000 8,814,200 34,060,200
9 中海油田服务 27,034,920 6,122,480 33,157,400
10 海通证券 15,385,352 4,882,568 20,267,920
（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)