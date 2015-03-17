台湾货币市场：3月17日及本提存期资金预期变化一览表

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北3月17日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期957.00亿台币。 --100甲5期公债付息11亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)6,719.30亿台币 : 03/18 1,958.50亿台币 03/19 1,358.70亿台币 03/20 2,005.50亿台 币 03/21 549.00亿台 币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息21亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%