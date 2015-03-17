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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：3月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月17日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期957.00亿台币。
    --100甲5期公债付息11亿台币。       
        
    **紧缩因素：  
    --央行料发行存单。
    
------------------------------------------------------------------------
   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期3兆(万亿)6,719.30亿台币 :
   03/18                  1,958.50亿台币
   03/19                  1,358.70亿台币
   03/20                    2,005.50亿台
                                      币
   03/21                      549.00亿台
                             币         
   03/23                     77.00亿台币
   03/24                  5,644.00亿台币
   03/25                  2,280.50亿台币
   03/26                  3,110.50亿台币
   03/27                     41.00亿台币
   03/30                  6,789.80亿台币
   03/31                  1,874.50亿台币
   04/01                  4,654.50亿台币
   04/02                  6,375.80亿台币
 
    --公债还本付息21亿台币   
  03/21   102乙1期2息           7亿台币
  03/31   95甲3期9息           14亿台币
 
    --国库券到期偿还550亿台币
  03/26   财103-4期364天国库券到期        250亿台币
  03/26   财103-9期91天国库券到期         300亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:     
    --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期,24日标售。
　  --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)

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