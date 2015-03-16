重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率料高于二级,因市场情绪不佳

* 招标品种：2015年第1-5期金融债增发品种
* 期限及金额上限： 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元
* 招标时间: 1/3/5年：3月17日上午9:30-10:30
* 7/10年：3月17日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 3.70%-3.75%;3.80%-3.85%;3.85%-3.93%;3.95%-4.00%;3.87%-3.94%
* 预测均值: 3.73%;3.83%;3.90%;3.99%;3.92%
路透上海3月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期新债。路透调查显示，因机构担忧未来经济基本面将逐步改善，且资金成本居高不下，令债市整体承压，料明日新债中标收益率将高于二级市场水平。
上述五期债中标收益率预测均值分别为3.73%、3.83%、3.90%、3.99%、3.92%
交易员表示目前市场情绪不佳，机构担忧经济基本面或将转好，同时今日股市放量上涨又增添看空情绪，令债券长端承压严重。而对于短端，虽然资金整体较前宽松，但价格却仍然居高不下，制约短端利率下行。
华北一银行交易员指出，“（中标收益率料）高于二级，市场情绪不好，国开主要受到交易户影响比较大，交易户受二级情绪影响大，配置力量其实影响比较一般....短期资金利率太高了，现在流动性虽然还好，但是资金利率一直没降下来。”
中国银行间市场周一现券长端收益率及IRS上行明显，其中IRS涨幅多逾10bp(基点)。交易员表示，现券一二级联袂走弱，中长端品种表现更为明显，因机构担心未来经济基本面将逐步改善；同时股市放量上涨亦平添现券偏空情绪，致长端抛压稍重。
交易员并指出，虽资金面相对宽松，但资金价格跌幅极其有限，且月中缴税及季末等因素令机构对未来回购利率能否回落信心不足，致市场预期整体仍谨慎。
中国股市沪综指周一收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7559%、3.8573%、3.8728%、4.0183%和3.8902%。
上周二国开行招标的1、3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.6477%，3.7951%，3.8593%，3.9892%，3.8594%
明日招标的五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。
2015第1-5期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月17日上午9:30-10:30
7/10年：3月17日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3月23日
起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日
分销期 3/18-3/23
上市日 1年：3月25日；3/5/7/10年：3月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 刘昕；审校 林高丽)