重温稿-台湾货币市场：短率因宽松稳在低档，留意跨月拆款供应状况

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 月内拆款需求不振，关注周三跨月拆款供应状况
* 短票发行多缺不一，有票券商因多钱令交易延后
* RP跨月交易仍偏少，证券商提高利率以为吸引 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 董永年
路透台北3月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士指出，今日资金相对宽松，拆款需求不振。市场观望18日(周三)银行是否开始供应跨月拆款。
资金调度人士认为，以目前市场偏宽松条件尚难转变的环境下，18日银行开始供应跨月拆款额度机率颇高，藉时可由利率高低判断季底资金池的可能变化，对利率走势的预期也将更加明朗。
〞还在算(跨月拆款额度)，但会比之前乐观一点，机会大一点。〞一位大型金融机构交易员说。
另一大型公股银行交易员则表示，要等到18日前再视状况而定。但由于市场资金相对宽松，〞应该会有人做。〞
而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。上周五通货回笼已降约44.96亿台币，累计年后13个交易日通货回笼约达2,733亿台币，发行数趋降至1兆8,535亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日0.380-0.450%。
**短票供需平稳**
短票市场方面，票券商交易人士表示，本周各家票券商发票量多缺不一，整体供应量尚称平稳，且因银行对跨季短票配置已大致妥当，供需间不致失衡。
〞银行对跨季票的需求应该没这么多了，大多是月内需求。〞一位票券商交易主管说。
另一票券商交易员则称，本周发票量虽较多，但因今日多钱，与银行间的短票交易也延至明日。基本上，除非法人户有特别需求，短票供应均以跨季为主。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.605%，成交量为157亿台币，上日为200亿。
台湾央行周一公布，共发行2,244.5亿台币存单，含两年期存单200亿台币。与今日存单到期金额2,037.50亿台币相较，存单发行余额增207亿。
本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，落点分别为周二957亿、周三1,958.5亿、周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为64亿台币，累积超额准备为1,106亿台币、加计前期1%的超额准备为2,120亿台币。
**RP跨月交易偏少**
台湾债券市场附买回(RP)市场周一大致平稳，交易员表示，预估本周的市场资金情势仍能保持平稳宽裕，而交易商目前已积极准备跨月的资金，只不过目前能跨月的交易仍然偏少。
汇银人士指出，本周预料资金情势应能平稳，利率不会波动。至于跨月的交易，目前交易商已积极因应，准备提高报价1-2基点，以吸引法人/银行能够跨月。
〞我们现在采差别报价，大概提高利率1-2点，〞一位票券商交易员说。
另一位证券商交易商表示，目前银行钱多，但投信大多仍不做跨月的交易，因此跨月的交易仍偏少。以过往经验来看，预估季底的资金紧缩效应仍会出现，不过债券附买回利率上的反应不会太大，最多走高1-2基点。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率持平。
今日美元债的交割，包括美国投资银行高盛 发行四年期宝岛债金额9.4亿人民币、韩国韩亚金融集团 发行三年期宝岛债金额5.5亿人民币。(完) (审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%