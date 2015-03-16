欧洲汇市：英镑兑美元摆脱五年低点，美联储会议前投资者愈发谨慎

标题新闻：美联储称5月18日进行浮息七天期定期存款工具(TDF)测试，每家机构存款上限10亿美元
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英镑兑美元 周一涨0.3%，至1.4784美元，因美元全面下滑。
“某些角度而言，美元是被自己之前的涨势所累，”Credit Agricole外汇部欧洲主管Adam Myers说道。“美元今早有些走软...可能是因为人们担心美联储会不会因美元的强势，而对声明用词做出变动。”
英镑/美元上周五跌至五年低点1.4699，英国央行总裁卡尼之前暗示不急于升息的说法，令英镑受到打击。他称，英镑近期涨势或令通胀维持低位，英国央行因而能够放慢升息步伐。
交易商将密切关注周三出炉的英国所得数据，英国央行曾表示，这会是考虑何时升息的重要因素。
英镑兑欧元 下滑0.1%，报0.71365英镑，仍接近上周所及的七年高点0.70145。(完)
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路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。